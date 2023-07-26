"Бути на крок попереду ворога": Кабмін виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА

Уряд усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БпЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

Related video

Цього року уряд України виділив 40 млрд грн для інвестицій в українських виробників безпілотників. Про це повідомляє "Урядовий портал" 26 липня.

Як наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму виступі на форумі, присвяченому річниці проекту "Армія дронів", Україна мусить бути на крок попереду ворога та берегти кожного українського воїна, а такі можливості дають саме безпілотники.

"Рік тому через ініціативу Президента Володимира Зеленського UNITED24 ми зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів", — підкреслив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль повідомив, що цього року уряд виділив 40 млрд грн для інвестицій в українських виробників безпілотників. В Кабміні змогли усунути митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняти частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалити рішення, яке сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

"Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки — це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!" — наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що українські бійці врятували інших захисників за допомогою дрона. Аеророзвідка виявила побратимів з 1-ї танкової бригади на Запорізькому напрямку. Тоді вони відправили до захисників безпілотник з пляшкою та запискою. Один з побратимів був серйозно поранений.

Раніше повідомлялося, що українські захисники за допомогою FPV-дрона знищили російських окупантів в їхньому укритті. Удар стався на південному напрямку фронту.