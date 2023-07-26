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"Бути на крок попереду ворога": Кабмін виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА

денис шмигаль, бпла, дрони, безпілотники, інвестиції, кабмін виділив кошти на інвестиції
Форум, присвячений річниці проєкту "Армія дронів"

Уряд усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БпЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

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Цього року уряд України виділив 40 млрд грн для інвестицій в українських виробників безпілотників. Про це повідомляє "Урядовий портал" 26 липня.

Як наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму виступі на форумі, присвяченому річниці проекту "Армія дронів", Україна мусить бути на крок попереду ворога та берегти кожного українського воїна, а такі можливості дають саме безпілотники.

"Рік тому через ініціативу Президента Володимира Зеленського UNITED24 ми зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів", — підкреслив прем’єр-міністр.

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Денис Шмигаль повідомив, що цього року уряд виділив 40 млрд грн для інвестицій в українських виробників безпілотників. В Кабміні змогли усунути митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняти частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалити рішення, яке сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

"Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки — це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!" — наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що українські бійці врятували інших захисників за допомогою дрона. Аеророзвідка виявила побратимів з 1-ї танкової бригади на Запорізькому напрямку. Тоді вони відправили до захисників безпілотник з пляшкою та запискою. Один з побратимів був серйозно поранений.

Раніше повідомлялося, що українські захисники за допомогою FPV-дрона знищили російських окупантів в їхньому укритті. Удар стався на південному напрямку фронту.