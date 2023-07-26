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Военный Фокус Российско-украинская война

"Быть на шаг впереди врага": Кабмин выделил 40 млрд грн на производство украинских БпЛА

денис шмыгаль, бпла, дроны, беспилотники, инвестиции, кабмин выделил средства на инвестиции
Форум, посвященный годовщине проекта "Армия дронов"

Правительство устранило таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций, подняло долю прибыли производителей БпЛА до 25%, а также приняло решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов.

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В этом году правительство Украины выделило 40 млрд грн для инвестиций в украинских производителей беспилотников. Об этом сообщает "Правительственный портал" 26 июля.

Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов", Украина должна быть на шаг впереди врага и беречь каждого украинского воина, а такие возможности дают именно беспилотники.

"Год назад через инициативу Президента Владимира Зеленского UNITED24 мы собрали более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. В то время их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, которые имеют контракты с государством, а производство БпЛА выросло в десятки раз", — подчеркнул премьер-министр.

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Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году правительство выделило 40 млрд грн для инвестиций в украинских производителей беспилотников. В Кабмине смогли устранить таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций, поднять долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также принять решение, которое будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов.

"Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники — это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями. Спасибо всем, кто приближает нашу победу!" — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что украинские бойцы спасли других защитников с помощью дрона. Аэроразведка обнаружила собратьев из 1-й танковой бригады на Запорожском направлении. Тогда они отправили к защитникам беспилотник с бутылкой и запиской. Один из побратимов был серьезно ранен.

Ранее сообщалось, что украинские защитники с помощью FPV-дрона уничтожили российских оккупантов в их укрытии. Удар произошел на южном направлении фронта.