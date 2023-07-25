"Пейте воду и идите за дроном": добровольцы спасли побратимов на Запорожье (видео)

Аэроразведка подразделения "Махно" обнаружила бойцов танковой бригады, один из них был тяжело ранен. Защитники передавали дронами записки с медикаментами и водой, пока не удалось вернуть обоих военных "домой".

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Украинские бойцы спасли других защитников с помощью дрона. Историей поделилось в соцсетях добровольческое подразделение "Махно" 25 июля.

Военные рассказали, что их аэроразведка обнаружила собратьев из 1 танковой бригады на Запорожском направлении. Тогда они отправили к защитникам беспилотник с бутылкой и запиской.

"Пейте воду и идите за дроном! Там наши", — отмечалось в сообщении.

Один из бойцов был целым, поэтому успешно добрался до позиций, следуя за БПЛА. Тогда военные взялись за спасение тяжелого раненого.

Добровольцы отправили собрату медикаменты и рекомендации, как их принимать. Дрон также доставил мужчине воду. На видео можно увидеть, что у него была повреждена и перевязана нога.

"Дома", — подытожили в подразделении спасение защитников.

Напомним, 25 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский встретился с командирами двух боевых бригад, которые служат на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также 25 июля стало известно, что аэроразведка 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожила вражеский ЗРК "Стрела-10". Комплекс заметили, когда он пытался сбить БПЛА.

Ранее, 24 июля, украинские защитники с помощью FPV-дрона уничтожили российских оккупантов в их укрытии. Сообщалось, что удар произошел на южном направлении фронта.