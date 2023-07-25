"Пийте воду та йдіть за дроном": добровольці врятували побратимів на Запоріжжі (відео)

Аеророзвідка підрозділу "Махно" виявила бійців танкової бригади, один з них був важко поранений. Захисники передавали дронами записки з медикаментами та водою, доки не вдалося повернути обох військових "додому".

Related video

Українські бійці врятували інших захисників за допомогою дрона. Історією поділився у соцмережах добровольчий підрозділ "Махно" 25 липня.

Військові розповіли, що їхня аеророзвідка виявила побратимів з 1 танкової бригади на Запорізькому напрямі. Тоді вони відправили до захисників безпілотник з пляшкою та запискою.

"Пийте воду та йдіть за дроном! Там наші", — зазначалось у повідомленні.

Один з бійців був цілим, тож успішно дістався позицій, йдучи за БПЛА. Тоді військові взялися за порятунок важкого пораненого.

Добровольці відправили побратиму медикаменти та рекомендації, як їх приймати. Дрон також доставив чоловіку воду. На відео можна побачити, що у нього була пошкоджена та перев’язана нога.

"Вдома", — підсумували у підрозділі порятунок захисників.

Нагадаємо, 25 липня командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зустрівся з командирами двох бойових бригад, які служать на Лиманському та Бахмутському напрямах.

Також 25 липня стало відомо, що аеророзвідка 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ знищила ворожий ЗРК "Стріла-10". Комплекс помітили, коли він намагався збити БПЛА.

Раніше, 24 липня, українські захисники за допомогою FPV-дрона знищили російських окупантів в їхньому укритті. Повідомлялося, що удар стався на південному напрямку фронту.