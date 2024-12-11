Противодронный лазер НАТО впервые прошел ключевое испытание на броневике Wolfhound

По словам руководителя испытаниями Мэтью Андерсона, в ходе тестирования в Уэльсе использовались разные дистанции, скорости и высоты. Но в каждом из случаев "беспилотник убирали с неба".

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Министерство обороны Великобритании накануне, 10 декабря сообщило об успешном запуске "высокоэнергетического лазерного оружия", которое впервые было установлено на бронированной машине. Об этом пишет Newsweek.

В заявлении отмечалось, что лазер "успешно уничтожил летящие дроны", а такую демонстрацию назвали революционной технологией ведения войны, которая меняет правила игры.

Система работает за счет направления на цель интенсивного луча инфракрасного света в форме энергии. Используются передовые датчики и системы слежения, которые обеспечивают захват и точность в реальном времени.

Применение лазерного оружия в боевых условиях не будет зависеть от поставок боеприпасов, как в случае с артиллерией. Оно может представлять собой экономически выгодную альтернативу некоторым существующим видам оружия, говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

"Лазер был установлен на Wolfhound — защищенном транспортном средстве для перевозки войск — где солдаты из 16 Королевской артиллерии смогли отслеживать и поражать летящие цели на полигоне Рэднор в центре Уэльса", — также отмечается в публикации.

По словам уорент-офицера Мэтью Андерсона, который руководил испытаниями, во время тестирования "в каждом случае беспилотник убирали с неба". Он добавил, что новую систему испытывали с разных расстояний, на разных скоростях и высотах, но одно оставалось неизменным — то, насколько быстро уничтожался беспилотник.

Он отметил, что лазер, о котором идет речь, уже определенно можно добавить в арсенал оружия, которое используется на поле боя.

"Возможность отслеживать и уничтожать движущиеся беспилотники предоставит британским войскам оперативное преимущество, и эти успешные испытания продемонстрировали, что мы на пути к достижению этой цели", — добавил Уоллер.

О разработке "лазера с высокой точностью" для борьбы с беспилотниками правительство Великобритании объявило в октябре. На первоначальных испытаниях на севере Швеции лазер вывел из строя "ряд инфракрасных тепловых ракет, запущенных одновременно", сообщалось в заявлении Минобороны.

В июле Южная Корея также заявляла о готовности начать серийное производство лазерного оружия, которое может сбивать беспилотники по цене, составляющей лишь часть стоимости обычных оборонных систем.

Напомним, что в Британии лазеры DragonFire могут установить на самолеты. Выстрел по беспилотнику с помощью этой системы будет стоить лишь 10 фунтов.

Также сообщалось, что в ночь на 11 декабря завод в Таганроге атаковала украинская дрон-ракета "Паляниця".