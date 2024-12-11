Протидронний лазер НАТО вперше пройшов ключове випробування на броньовику Wolfhound

За словами керівника випробуваннями Метью Андерсона, під час тестування в Уельсі використовували різні дистанції, швидкості та висоти. Але в кожному з випадків "безпілотник прибирали з неба".

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Міністерство оборони Великої Британії напередодні, 10 грудня повідомило про успішний запуск "високоенергетичної лазерної зброї", яку вперше було встановлено на броньованій машині. Про це пише Newsweek.

У заяві зазначалося, що лазер "успішно знищив дрони, що летять", а таку демонстрацію назвали революційною технологією ведення війни, яка змінює правила гри.

Система працює шляхом направлення на ціль інтенсивного променя інфрачервоного світла у формі енергії. Використовуються передові датчики та системи стеження, які забезпечують захоплення і точність у реальному часі.

Застосування лазерної зброї в бойових умовах не залежатиме від постачання боєприпасів, як у випадку з артилерією. Вона може бути економічно вигідною альтернативою деяким наявним видам зброї, йдеться в заяві Міноборони Великої Британії.

"Лазер був встановлений на Wolfhound — захищеному транспортному засобі для перевезення військ, де солдати з 16 Королівської артилерії змогли відстежувати та уражати цілі, що летять, на полігоні Реднор у центрі Уельсу", — також наголошується в публікації.

За словами ворент-офіцера Метью Андерсона, який керував випробуваннями, під час тестування "в кожному випадку безпілотник прибирали з неба". Він додав, що нову систему випробовували з різних відстаней, на різних швидкостях і висотах, але одне залишалося незмінним — те, наскільки швидко знищувався безпілотник.

Він зазначив, що лазер, про який ідеться, уже безумовно можна додати до арсеналу зброї, яка використовується на полі бою.

"Можливість відстежувати й знищувати рухомі безпілотники надасть британським військам оперативну перевагу, і ці успішні випробування продемонстрували, що ми на шляху до досягнення цієї мети", — додав Воллер.

Про розробку "лазера з високою точністю" для боротьби з безпілотниками уряд Великої Британії оголосив у жовтні. На початкових випробуваннях на півночі Швеції лазер вивів з ладу "низку інфрачервоних теплових ракет, запущених одночасно", повідомлялося в заяві Міноборони.

У липні Південна Корея також заявляла про готовність почати серійне виробництво лазерної зброї, яка може збивати безпілотники за ціною, що становить лише частину вартості звичайних оборонних систем.

Нагадаємо, що в Британії лазери DragonFire можуть встановити на літаки. Постріл по безпілотнику за допомогою цієї системи коштуватиме лише 10 фунтів.

Також повідомлялося, що в ніч на 11 грудня завод у Таганрозі атакувала українська дрон-ракета "Паляниця".