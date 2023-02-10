Китай будет сбивать лазерами дорогие дроны США. Каждый выстрел по цене гамбургера

Антидроновое оружие весьма компактно и экономно из расчета затрат на боеприпасы, утверждают в КНР.

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БПЛА станут основным оружием в будущих военных конфликтах — в этом не сомневается ни одно военное ведомство в мире. Китай и США перешли на новую ступень технологического противостояния: теперь уже в сфере беспилотников, пишет Defenceone.

У Америки существует значительный пробел в этой сфере, и Минобороны США активно размещает заказы на разработку БПЛА-систем. Китай знает об этом, и сейчас работает над стратегией защиты в условиях накаляющейся ситуации вокруг Тайваня.

Изюминкой авиашоу в Чжухае стала система лазерной защиты LW-30 от компании China Space Sanjiang Group, которую можно установить на военный транспорт и она будет сбивать дроны. LW-30 весьма схожа по своим характеристикам с так называемым "Бесшумным охотником" производства китайской Poly Technologies, который уже поступила на службу в Саудовскую Аравию.

[ + – ] Выстрел из лазерного оружия гораздо дешевле обычных боеприпасов Фото: Соцести

Главное преимущество LW-30 в компактности и скорости развертывания на поле боя. Система может сбивать небольшие беспилотники на расстоянии нескольких километров, при этом требуется всего несколько секунд, чтобы повернуться, выстрелить и перейти к следующей цели. Причем использование лазера намного дешевле, чем обычные боеприпасы: один лазерный выстрел обходится всего в $1,75.

Кроме лазерных установок НОАК активно трудится над разработкой защиты в виде так называемой "трехмерной сети". Она будет включать в себя систему HQ-17AE (ПВО малой дальности), которая может наводить четыре ракеты для одновременного перехвата до четырех воздушных целей. Туда же внедрят переносной зенитно-ракетный комплекс QW-12 и беспилотную интеллектуальную систему защиты ZR-1500, которая может быть оснащена микроракетами, малыми ракетами, барражирующими боеприпасами и пулеметами.

Как подытоживают военные эксперты, многогранные контрмеры, продемонстрированные на авиашоу в Чжухай, демонстрируют, что Пекин ведет собственную подготовку к вонам будущего с участием дронов.

Ранее Фокус писал, что Россию и Китай можно победить при помощи ИИ: военные нашли способ, как это сделать.