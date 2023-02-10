Китай збиватиме лазерами дорогі дрони США. Кожен постріл за ціною гамбургера

Антидронова зброя дуже компактна й економна з розрахунку витрат на боєприпаси, стверджують у КНР.

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БПЛА стануть основною зброєю в майбутніх військових конфліктах — у цьому не сумнівається жодне військове відомство у світі. Китай і США перейшли на новий щабель технологічного протистояння: тепер уже у сфері безпілотників, пише Defenceone.

Америка має значну прогалину в цій сфері, і Міноборони США активно розміщує замовлення на розробку БПЛА-систем. Китай знає про це й зараз працює над стратегією захисту в умовах ситуації навколо Тайваню.

Родзинкою авіашоу в Чжухаї стала система лазерного захисту LW-30 від компанії China Space Sanjiang Group, яку можна встановити на військовий транспорт і яка збиватиме дрони. LW-30 дуже схожа за своїми характеристиками з так званим "Безшумним мисливцем" виробництва китайської Poly Technologies, яка вже надійшла на службу до Саудівської Аравії.

[ + – ] Постріл із лазерної зброї набагато дешевший за звичайні боєприпаси Фото: Соцмережі

Головна перевага LW-30 у компактності й швидкості розгортання на полі бою. Система може збивати невеликі безпілотники на відстані кількох кілометрів, водночас потрібно лише кілька секунд, щоб повернутися, вистрілити й перейти до наступної цілі. До того ж використання лазера набагато дешевше, ніж звичайні боєприпаси: один лазерний постріл коштує всього $1,75.

Крім лазерних установок НВАК активно працює над розробкою захисту у вигляді так званої "тривимірної мережі". Вона включатиме систему HQ-17AE (ППО малої дальності), яка може наводити чотири ракети для одночасного перехоплення до чотирьох повітряних цілей. Туди ж впровадять переносний зенітно-ракетний комплекс QW-12 і безпілотну інтелектуальну систему захисту ZR-1500, яка може бути оснащена мікроракетами, малими ракетами, баражуючими боєприпасами та кулеметами.

Як підсумовують військові експерти, багатогранні контрзаходи, продемонстровані на авіашоу в Чжухай, демонструють, що Пекін веде власну підготовку до майбутніх війн за участю дронів.

Раніше Фокус писав, що Росію та Китай можна перемогти за допомогою ШІ: військові знайшли спосіб, як це зробити.