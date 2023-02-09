Росію та Китай можна перемогти за допомогою ШІ: військові знайшли спосіб, як це зробити

Нейромережа, що управляє флотом, допоможе діяти непередбачувано. Приголомшені противники не зможуть нічого вдіяти.

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ВМС США мають намір започаткувати новий проєкт Overmatch, спрямований на те, щоб спростити й зробити ефективнішим управління флотом. Основою проєкту є Інтегрована бойова система (ICS) — єдиний апаратно-незалежний програмний пакет, який можуть використовувати всі судна для виконання місій наодинці або перебуваючи в групі, повідомляє defensenews.com.

Система все ще перебуває на ранніх стадіях розробки, проте, за словами контрадмірала Фреда Пайла, буде реалізована протягом 2-3 років. Він вважає, що ICS дозволить надводній бойовій групі, ударній групі та флоту (або будь-якій комбінації кораблів і дронів) діяти злагоджено, як єдиний організм. Військовий додав, що цінність інтегрованої бойової системи полягає в її здатності забезпечувати перевагу в ухваленні рішень "зі швидкістю комп'ютера". Економічне обґрунтування полягає в тому, що військово-морський флот отримає нові можливості за рахунок програмного забезпечення, а не встановлення дорогого обладнання.

"Офіцер, який ухвалює рішення, перебуваючи на кораблі або в ударній групі у морському оперативному центрі, зможе "з'єднати" будь-який датчик із будь-яким стрільцем, і це досить потужно", — сказав він журналістам.

Браян Кларк, експерт із військово-морських операцій аналітичного центру Гудзонівського інституту, нещодавно повідомив Defense News, що проєкт Overmatch включає розробку "інструментів управління та контролю для командирів, щоб вони могли використовувати наявні в них засоби зв'язку для розробки та коригування планів дій, а потім реалізовувати їх у таких масштабах і темпах, яких противник просто не чекає”. Кларк додав, що не всі інструменти працюють на базі штучного інтелекту, проте вони мають функцію машинного навчання, щоб допомогти розробити найефективніші сценарії. Розробники пропонують військовим спиратися на інструменти моделювання та симуляції, щоб опрацювати подальші дії під час місій.

Цінність управління флотом за допомогою ШІ, за словами Кларка, полягає в тому, що противники США, такі як Китай і Росія, сподіваються на те, що американські військові поводитимуться передбачувано, відповідно до встановленої доктрини, але насправді все буде не так.

"Якщо ми зможемо бути якомога непередбачуванішими, то противник не зможе передбачити наші дії та наслідки від них. Можливо, це стане стримувальним фактором для Китаю", — прокоментував він.

Міністерство оборони США вже інвестувало в засоби ухвалення рішень. Наприклад, Агентство перспективних дослідних проєктів Міноборони створило програму штучного інтелекту, яка допоможе перемагати в повітряних боях.

У міру розвитку проєкту Overmatch, сказав Кларк, військово-морський флот, імовірно, збільшить інвестиції в засоби ухвалення рішень і технології зв'язку між кораблями. За словами Пайла, кораблі, які перебувають у складі бойової групи, обмінюються інформацією, проте не так швидко, як хотілося б. Завдяки об'єднанню бойових систем у мережу кожен корабель зможе бачити те, що бачать інші, а засоби ухвалення рішень допоможуть військовим визначити "найкращий варіант із найбільшою ймовірністю успіху, доступний для бою". ШІ розрахує витрати ракет для кожного корабля, підкаже, чи варто застосовувати зброю спрямованої енергії та засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше ми повідомляли про те, що американські військові побоюються ШІ, який перебуває "на службі" в армії Китаю. Якщо КНР продовжить розвивати свої технології, то перемогти його в можливій війні буде вкрай складно.