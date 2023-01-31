Китайський ШІ може підмінити дані, і танк перестане бути танком, а ракета — ракетою

У Пентагоні б'ють на сполох, побоюючись переваги Китаю у сфері нейромереж і машинного навчання.

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У США мають намір перевершити Китай у сфері штучного інтелекту. Ця галузь вважається пріоритетною і дуже конкурентною в обох країнах, тому Штати вважали правильним різко активізуватися в тому, що стосується збору, маркування і сортування величезних масивів даних. Ці дані надалі використовуватимуться під час роботи алгоритмів машинного навчання, заявили в Пентагоні. Докладніше про технологічні перегони розповіло видання defensenews.com.

На думку директора з цифрових технологій і штучного інтелекту Пентагону Крейга Мартелла, щоб перевершити Китай у принципі, США повинні обігнати його в галузі ШІ. Для цього, як він висловився, не варто нехтувати так званим маркуванням (шифруванням, заміною, — ред.) даних у великих масштабах. "Тому що, якщо ми не масштабуватимемо маркування, ми не виграємо", — підсумував він.

Системи, що мають функцію розпізнавання образів або автономні роботи різних типів, потребують перевіреної, неспотвореної інформації, тих даних, на основі яких навчався ШІ, що керує ними. Саме за таких умов як техніка, так і софт будуть здатні функціонувати коректно, йдеться у матеріалі. Сьогодні ШІ-алгоритми відповідальні за багато речей: збір інформації, навігацію, розпізнавання цілей, логістику, прогнозування, пілотування тощо. Працювати краще та швидше нейромережі зможуть, ґрунтуючись на "добірних" даних, упевнені військові. Але нейромережі потрібно також вивчати "маскувати" дані, видаючи їх за іншу інформацію.

За словами офіційних осіб США, Китай і Росія у технологічному плані є загрозою для національної безпеки Штатів, тому що теж мають напрацювання в галузі ШІ.

"Китай перемагає нас не тому, що в нього є доступ до більш досконалих алгоритмів, а тому що вони вміють підміняти дані. І тоді танк перестає бути танком, ракета вже є не ракетою, а якимось "об'єктом". Вони можуть маркувати дані по 10-12 годин на день, шість днів на тиждень, перебуваючи на заробітній платі у держави", — прокоментував Мартелл.

Згідно зі звітом Рахункової палати уряду США, станом на початок 2021 року в Міністерстві оборони перебувало на стадії реалізації понад 685 проєктів штучного інтелекту, зокрема кілька пов'язаних з основними системами озброєння.

Раніше цього місяця ВПС уклали п'ятирічну угоду з Університетом Говарда на суму $90 млн, в межах якої навчальний заклад очолить дослідження в галузі тактичної автономії, враховуючи взаємодію пілотованих і безпілотних літальних апаратів.