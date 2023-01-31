Китайский ИИ может подменить данные, и танк перестанет быть танком, а ракета - ракетой

В Пентагоне бьют тревогу, опасаясь превосходства Китая в сфере нейросетей и машинного обучения.

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В США намерены превзойти Китай в сфере искусственного интеллекта. Данная область считается приоритетной и весьма конкурентной в обеих странах, поэтому Штаты посчитали правильным резко активизироваться в том, что касается сбора, маркировки и сортировки огромных массивов данных. Эти данные в дальнейшем будут использоваться при работе алгоритмов машинного обучения, заявили в Пентагоне. Подробнее о технологической гонке рассказало издание defensenews.com.

По мнению директора по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Крейга Мартелла, чтобы превзойти Китай в принципе, США должны обогнать его в области ИИ. Для этого, как он выразился, не стоит пренебрегать так называемой маркировкой (шифровкой, подменой, — ред.) данных в крупных масштабах. "Потому что, если мы не будем масштабировать маркировку, мы не выиграем", — заключил он.

Системы, обладающие функцией распознавания образов или автономные роботы разных типов нуждаются в проверенной, неискаженной информации, тех данных, на основе которых обучался ИИ, управляющий ими. Именно в таких условиях как техника, так и софт будут способны функционировать корректно, говорится в материале. Сегодня ИИ-алгоритмы ответственны за многое: сбор информации, навигацию, распознавание целей, логистику, прогнозирование, пилотирование и пр. Работать лучше и быстрее нейросети смогут, основываясь на "отборных" данных, уверены военные. Но нейросети нужно также учить "маскировать" данные, выдавая их за информацию иного рода.

По словам официальных лиц США, Китай и Россия в технологическом плане являются угрозой для национальной безопасности Штатов, потому что тоже имеют наработки в области ИИ.

"Китай побеждает нас не потому, что у него есть доступ к более совершенным алгоритмам, а потому что они умеют подменять данные. И тогда танк перестает быть танком, ракета представляется не ракетой, а неким "объектом". Они могут маркировать данные по 10–12 часов в день, шесть дней в неделю, находясь на зарплате у государства", — прокомментировал Мартелл.

Согласно отчету Счетной палаты правительства США, по состоянию на начало 2021 года в Министерстве обороны находилось в стадии реализации более 685 проектов искусственного интеллекта, в том числе несколько связанных с основными системами вооружения.

Ранее в этом месяце ВВС заключили пятилетнюю сделку с Университетом Говарда на сумму $90 млн, в рамках которой учебное заведение возглавит исследования в области тактической автономии, включая взаимодействие пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.