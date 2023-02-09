Россию и Китай можно победить при помощи ИИ: военные нашли способ, как это сделать

Нейросеть, управляющая флотом, поможет действовать непредсказуемо. Ошеломленные противники не смогут ничего предпринять.

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ВМС США намерены внедрить новый проект Overmatch, направленный на то, чтобы упростить и сделать более эффективным управление флотом. Основой проекта является Интегрированная боевая система (ICS) — единый аппаратно-независимый программный пакет, который могут использовать все судна для выполнения миссий в одиночку, или находясь в группе, передает defensenews.com.

Система все еще находится на ранних стадиях разработки, однако, по словам контр-адмирала Фреда Пайла, будет реализована в течение 2-3 лет. Он считает, что ICS позволит надводной боевой группе, ударной группе и флоту (или любой комбинации кораблей и дронов), действовать слаженно, как единый организм. Военный добавил, что ценность интегрированной боевой системы заключается в ее способности обеспечивать превосходство в принятии решений "со скоростью компьютера". Экономическое обоснование заключается в том, что военно-морской флот получит новые возможности за счет программного обеспечения, а не установки дорогостоящего оборудования.

"Офицер, принимающий решение, находясь на корабле, или в ударной группе, в морском оперативном центре, сможет "соединить" любой датчик с любым стрелком, и это довольно мощно", — сказал он журналистам.

Брайан Кларк, эксперт по военно-морским операциям аналитического центра Гудзоновского института, недавно сообщил Defense News, что проект Overmatch включает разработку "инструментов управления и контроля для командиров, чтобы они могли использовать имеющиеся у них средства связи для разработки и корректирования планов действий, а затем реализовывать их в таких масштабах и темпах, которых противник просто не ожидает". Кларк добавил, что не все инструменты работают на базе искусственного интеллекта, однако они оснащены функцией машинного обучения, чтобы помочь разработать наиболее эффективные сценарии. Разработчики предлагают военным опираться на инструменты моделирования и симуляции, чтобы проработать дальнейшие действия во время миссий.

Ценность управления флотом при помощи ИИ, по словам Кларка, заключается в том, что противники США, такие как Китай и Россия, понадеются на то, что американские военные будут вести себя предсказуемо в соответствии с установленной доктриной, но на деле все будет не так.

"Если мы сможем быть как можно более непредсказуемыми, то противник не сможет предугадать наши действия и последствия от них. Возможно, это станет сдерживающим фактором для Китая", — прокомментировал он.

Министерство обороны США уже инвестировало в средства принятия решений. Например, Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны создало программу искусственного интеллекта, которая поможет побеждать в воздушных боях

По мере развития проекта Overmatch, сказал Кларк, военно-морской флот, вероятно, увеличит инвестиции в средства принятия решений и в технологии связи между кораблями. По словам Пайла, корабли, находящиеся в составе боевой группы обмениваются информацией, однако не так быстро, как хотелось бы. Благодаря объединению боевых систем в сеть, каждый корабль сможет видеть то, что видят другие, а средства принятия решений помогут военным определить "наилучший вариант с наибольшей вероятностью успеха, доступный для боя". ИИ рассчитает расход ракет для каждого корабля, подскажет, стоит ли применять оружие направленной энергии и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее мы сообщали о том, что американские военные опасаются ИИ, находящегося "на службе" у армии Китая. Если КНР продолжит и дальше развивать свои технологии, то победить его в возможной войне будет крайне сложно.