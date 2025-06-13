У РФ заявили про випробування новітньої лазерної зброї проти БПЛА: що відомо

У Російській Федерації випробували лазерні системи протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) на одному зі спеціалізованих полігонів.

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Випробування було організовано колегією ВПК і Мінпромторгом РФ за участю компаній, що входять до держкорпорації "Ростех", і організацій держкорпорації "Росатом". У майбутньому ця зброя доповнить ППО РФ, стверджує російський уряд.

Повідомляється, що випробування проходили в умовах, наближених до реальних. Перевіряли точність наведення, дальність ураження, швидкість реакції систем на рухомі повітряні цілі, а також їхню роботу в різних погодних умовах.

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За словами росіян, загалом тестували вісім комплексів для боротьби з дронами різної потужності. Зброя відпрацьовувала удари по БПЛА різних типів — від невеликих комерційних безпілотників до більш складних апаратів, що імітують розвідувальні та ударні БПЛА.

"Випробування підтвердили характеристики, заявлені виробниками, правильність обраних напрямків розробки комплексних систем оборони об'єктів критичної інфраструктури від БПЛА. Їхні результати будуть використані для доопрацювання наявних зразків і створення систем, здатних забезпечувати надійний захист від сучасних засобів повітряного нападу", — заявили в РФ.

У публікації також сказано, що проведення випробувань дає змогу перейти до початку серійного виробництва і масштабування лазерної зброї.

Нагадаємо, командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський у грудні заявив, що Україна володіє власною лазерною зброєю під назвою "Тризуб".

Також повідомлялося, що компанія Coherent Aerospace & Defense розробляє для Військово-морських сил США лазерну зброю наступного покоління в рамках програми SONGBOW.