Кім Чен Ин і його дочка показали новий танк, який вміє збивати дрони

У КНДР показали нові бойові танки, які можуть відбивати удари ракет і збивати безпілотники. Огляд військ відбувся на тлі заяв Кім Чен Ина, що північнокорейським військовим треба готуватися до війни.

Кім Чен Ин із донькою Кім Чжу Е особисто керував танковими навчаннями, на яких було показано рейд і захоплення ворожих оборонних позицій. При цьому танк перехоплював протитанкові ракети, а безпілотники атакували його з різних позицій і напрямків, повідомляє KCNA.

Кім Чжу Е побувала на танкових навчаннях Фото: KCNA

Новий танк стане основним бойовим танком країни і допоможе модернізувати нічні операції північнокорейських військ, після семи років розробки, під час якої основна увага приділялася підвищенню його живучості.

"Танк перехопив 100% протитанкових ракет і безпілотників, які атакували його з різних позицій і напрямків", — повідомило агентство KCNA, додавши, що це довело ефективність "системи активного захисту" танка.

На фотографіях, опублікованих державними ЗМІ, північнокорейський лідер їде в одному з танків разом зі своєю дочкою, причому Кім Чжу Е визирає з люка.

Примітно, але в новині про відвідування Кімом танкового полігону немає згадок про його дочку, але вона присутня на кожному фото.

Південнокорейські розвідувальні служби вважають, що дівчина, яку вони ідентифікували як Кім Чжу Е, вступила у фазу, коли її починають розглядати як майбутнього лідера Північної Кореї.

"Кім Чжу Е виходить за рамки ролі простого спостерігача і тепер створює образ одночасно і воїна, і полководця", — сказав Лім Иль-чхоль, професор Інституту далекосхідних досліджень при Університеті Кеннам.

Кім Чен Ин заявив, що розробка нового танка тривала сім років, при цьому основна увага приділялася підвищенню його живучості. Він додав, що танк стане основним бойовим танком країни і допоможе модернізувати нічні операції північнокорейських військ.

Кім Чен Ин із донькою покаталися на танку Фото: KCNA

Останніми роками Північна Корея активізувала зусилля з модернізації своєї армії, від безпілотників і боєприпасів, що баражують, до вдосконалення ракетного озброєння, оскільки Кім Чен Ин ігнорує міжнародні санкції, прагнучи зміцнити обороноздатність країни.

США попередили, що Північна Корея отримує цінний бойовий досвід у сучасній війні, спрямовуючи війська і техніку на допомогу Росії у війні проти України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що допомога Кім Чен Ина Росії була не безоплатною. Путін заплатив йому близько 14 мільярдів доларів за солдатів і зброю.

При цьому в КНДР почали пропагувати війну в Україні, як почесну можливість стати "мучеником" і знайти "вічне життя".