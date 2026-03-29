У КНДР провели випробування двигуна ракети, здатної "дотягнутися" до США, — AP

Лідер Північної Кореї спостерігав за випробуванням модернізованого твердопаливного ракетного двигуна великої тяги. Кім Чен Ин назвав проведення перевірки важливою подією для підвищення стратегічного військового потенціалу країни.

Генеральний секретар Трудової партії Кореї спостерігав за наземним реактивним випробуванням двигуна з використанням композитного вуглецевого волокна разом із партійними та керівними працівниками управління ракетобудування. Про це повідомляє державне інформаційне агентство КНДР.

У повідомленні наголошується, що максимальна тяга нового двигуна становить 2500 кілотонн порівняно з приблизно 1970 кілотоннами, зареєстрованими в аналогічному твердопаливному паливі випробування двигуна у вересні.

Випробування двигуна Фото: ЦТАК

Також наголошується, що випробування було проведено в рамках п'ятирічного нарощування озброєнь у країні, покликаного модернізувати "засоби стратегічного удару", тобто балістичну зброю.

Кім сказав, що останнє випробування двигуна задовольняє стратегію держави про модернізацію стратегічних збройних сил.

Випробування двигуна Фото: ЦТАК

При цьому, звіт Північної Кореї про останнє випробування може бути блефом, оскільки в ньому не розкривається деяка ключова інформація на кшталт загального часу згоряння двигуна, — цитує агентство Associated Press почесного наукового співробітника південнокорейського Інституту науково-технічної політики Лі Чун Гина.

Коли Північна Корея назвала вересневі дев'яті випробування останнім наземним випробуванням твердопаливного двигуна, що використовуватиметься для міжконтинентальних балістичних ракет, спостерігачі прогнозували, що КНДР незабаром проведе випробувальний пуск МБР, оснащеної цим двигуном, але цього досі не сталося, зазначає AP.

Випробування двигуна Фото: ЦТАК

Водночас Північна Корея могла ухвалити рішення про розробку якіснішого двигуна, можливо, за технічного сприяння Росії, сказав Лі.

Ракетна програма КНДР

Випробувальний запуск гіперзвукової балістичної ракети середньої та проміжної дальності в КНДР Фото: ЦТАК

Останніми роками КНДР провела випробувальні стрільби з різними МБР, які демонструють потенційну дальність польоту до материкової частини США, зокрема й ракет із твердопаливним паливом, що ускладнює виявлення їх перед стартом. Старі рідкопаливні ракети країни повинні заправлятися безпосередньо перед стартами і не можуть служити довго.

Деякі іноземні експерти впевнені, що Північна Корея все ще стикається з технологічними перешкодами, перш ніж у неї з'явиться діюча міжконтинентальна, більш маневрена і важковиявна балістична ракета, однак інші заперечують цю оцінку, враховуючи кількість років, які країна витратила на свою ядерну і ракетну програми.

Володіння потужними та ефективними твердопаливними двигунами дозволило б Північній Кореї будувати МБР меншого розміру, які можна запускати з підводних човнів або мобільних пускових вантажівок наземного базування, — сказав Лі. Інші спостерігачі кажуть, що прагнення збільшити потужність двигуна, ймовірно, пов'язане зі спробами розмістити кілька боєголовок на одній ракеті, щоб збільшити шанси на ураження оборони США.

Нагадаємо, у лютому лідер Північної Кореї виклав бачення потенційної взаємодії зі США за умови збереження ним ядерної зброї. Він вимагає, щоб КНДР визнали ядерною державою, погрожуючи "вічною конфронтацією".

У березні в КНДР показали нові бойові танки, які можуть відбивати удари ракет і збивати безпілотники. Огляд військ відбувся на тлі заяв Кім Чен Ина, що північнокорейським військовим треба готуватися до війни.