За прикладом РФ: КНДР тестує "блекаут-бомби" для ударів по електронній інфраструктурі, — ЗМІ

Північна Корея заявила про випробування електромагнітної зброї, яка здатна залишити цілі території без світла, зв’язку та роботи ключових систем. У Пхеньяні фактично роблять ставку на так звані "блекаут-бомби" — технологію, що може паралізувати інфраструктуру противника без класичних ударів.

Як повідомляє Bloomberg, випробування тривали кілька днів і проходили під контролем високопоставленого військового чиновника КНДР Кім Чен Сіка. Державне агентство KCNA зазначає, що електромагнітну зброю розглядають як стратегічний інструмент впливу, який можна застосовувати проти різних типів цілей.

Йдеться про зброю, що працює за рахунок потужного електромагнітного імпульсу, який здатен миттєво "вимкнути" електромережі, системи зв’язку, сервери та навіть військову техніку. У сучасному світі, де більшість процесів залежить від електроніки, це означає фактичне зупинення життя на великих територіях без жодного вибуху.

На цьому тлі Північна Корея паралельно випробувала й інші види озброєння. Зокрема, мобільні системи протиповітряної оборони та тактичні балістичні ракети з касетними боєголовками. У Пхеньяні заявляють, що такі ракети здатні накривати значні площі та завдавати серйозної шкоди.

Крім того, експерти звертають увагу, що акцент саме на електромагнітній зброї виглядає показово. Ймовірно, КНДР робить висновки з сучасних війн і дедалі більше орієнтується на інструменти, які дозволяють не просто знищувати цілі, а "вимикати" цілу державу через її інфраструктуру.

Загалом, випробування відбуваються у момент, коли світова увага значною мірою прикута до Близького Сходу. Це частково відволікає ресурси США від Азії. На цьому фоні Пхеньян активізує свою військову програму та водночас зміцнює контакти з Росією і Китаєм.

Також у Південній Кореї заявляють, що уважно стежать за ситуацією і готові реагувати на будь-які дії Півночі.

"Наші військові зберігають здатність і готовність рішуче реагувати на будь-яку провокацію з боку Північної Кореї в рамках сильної спільної оборонної позиції Південної Кореї та США", – заявив речник JCS Чан До Йонг.

Та все ж останні заяви та випробування дають зрозуміти, що Північна Корея змінює підхід до демонстрації сили, і йдеться вже не лише про ракети чи кількість озброєння, а про здатність швидко і безконтактно вивести з ладу цілу країну.

"Мабуть, найбільше занепокоєння в нещодавніх випробуваннях зброї Північної Кореї викликає очевидна спроба врахувати уроки жорстокої тактики Росії проти України та використання Іраном дешевших, асиметричних можливостей, щоб ускладнити "ракетну математику" протиповітряної оборони в Ізраїлі та арабських країнах Перської затоки", – сказав Лейф-Ерік Іслі, професор Університету Іхва в Сеулі.

