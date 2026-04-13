Блекаут на всей Земле: худшая солнечная буря уничтожит связь, GPS и электросети

Исследователи описывают, как солнечная буря, случающаяся раз в столетие, может нарушить работу технологий, от которых зависит современное общество.

Наша планета достаточно часто подвергается влиянию активности Солнца, которая формирует космическую погоду. Она также может оказывать негативное воздействие на современные технологии. Согласно отчету Совета по научно-техническим объектам, британской государственной исследовательской организации, в самом худшем случае мощная солнечная буря может вывести из строя спутники, GPS и электросети, пишет Фокус.

Существует три основных типа активности Солнца, которые формируют космическую погоду. Солнечные вспышки, интенсивные выбросы энергии и излучения из Солнца, могут вызывать нарушения работы радиосвязи на Земле. Геомагнитные бури, вызванные воздействием быстрых потоков плазмы на магнитное поле Земли, которые наиболее ярко проявляются во время корональных выбросов массы с Солнца, могут нарушить работу спутников на орбите и электросетей на Земле. Есть еще и солнечные радиационные бури, вызванные прибытием на Землю высокоэнергетических протонов и электронов с Солнца, которые также могут негативно отразиться на работе современных технологий.

За последние несколько лет Земля уже пережила несколько очень сильных солнечных бурь, вызванных разными процессами на Солнце. Они отказали негативное воздействие на разные технологии на планете, а также на околоземной орбите. Но как будет выглядеть наихудший сценарий солнечной бури? Ученые из Великобритании в своем отчете предоставили все потенциальные последние такого влияния космической погоды.

Ученые считают наихудшим сценарием космической погоды событие, которое происходит в среднем каждые 100-200 лет. В отчете описывается, как это событие может повлиять на все, от электросетей до спутников.

Во время геомагнитных бурь в линиях электропередачи на Земле создаются дополнительные электрические токи. Если эти дополнительные электрические токи, плюс уже протекающие через систему, достаточно сильны, они могут активировать системы безопасности электросетей и потенциально привести к региональным отключениям электроэнергии. В отчете сказано, что этот процесс может привести к повреждению и преждевременному старению трансформаторов, снижая пропускную способность сети в течение месяцев или даже лет после мощной солнечной бури.

Фото: ESA

Согласно отчету, наиболее сильное влияние такого космического события будет ощущаться на орбите. Спутники, которые поддерживают связь, системы GPS, занимаются прогнозированием погоды на Земле, особенно уязвимы.

Во время экстремальной солнечной бури выбросы заряженных частиц из Солнца могут повредить бортовую электронику и постепенно привести к деградации солнечных панелей, сильно сокращая срок службы космических аппаратов. В самых тяжелых случаях некоторые спутники могут выйти из строя навсегда.

В отчете также сказано, что самые сильные солнечные вспышки могут привести к в ременному расширению атмосферы Земли с помощью рентгеновского излучения. Это приведет к тому, что спутники начнут замедляться и падать вниз.

Пока вы это читаете, радиосигналы распространяются сквозь вас и вокруг вас. Наше общество зависит от этих сигналов, используемых в спутниковой навигации, сетях мобильной связи, Wi-Fi, связи с самолетами и кораблями и так далее. Работа многих из этих систем будет серьезно нарушена во время самых масштабных солнечных бурь, предупреждают ученые. В отчете сказано, что радиосигналы могут перестать нормально проходить через атмосферу Земли в течение от нескольких дней до нескольких недель.

Хотя экстремальные явления космической погоды вряд ли приведут к апокалиптическому сценарию, они все же могут иметь серьезные последствия для современной инфраструктуры, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, на Солнце исчезли все пятна впервые с 2022 года.

Также Фокус писал о том, что китайский человекоподобный робот набрал такую большую скорость, что почти достиг рекорда самого быстрого человека в мире.

При написании материала использованы источники: Space.