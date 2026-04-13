Блекаут на всій Землі: найгірша сонячна буря знищить зв'язок, GPS та електромережі

Дослідники описують, як сонячна буря, що трапляється раз на століття, може порушити роботу технологій, від яких залежить сучасне суспільство.

Наша планета досить часто підпадає під вплив активності Сонця, яка формує космічну погоду. Вона також може чинити негативний вплив на сучасні технології. Згідно зі звітом Ради з науково-технічних об'єктів, британської державної дослідницької організації, у найгіршому випадку потужна сонячна буря може вивести з ладу супутники, GPS і електромережі, пише Фокус.

Існує три основні типи активності Сонця, які формують космічну погоду. Сонячні спалахи, інтенсивні викиди енергії та випромінювання із Сонця, можуть спричиняти порушення роботи радіозв'язку на Землі. Геомагнітні бурі, спричинені впливом швидких потоків плазми на магнітне поле Землі, що найяскравіше проявляються під час корональних викидів маси із Сонця, можуть порушити роботу супутників на орбіті та електромереж на Землі. Є ще й сонячні радіаційні бурі, спричинені прибуттям на Землю високоенергетичних протонів та електронів із Сонця, які також можуть негативно позначитися на роботі сучасних технологій.

За останні кілька років Земля вже пережила кілька дуже сильних сонячних бур, викликаних різними процесами на Сонці. Вони мали негативний вплив на різні технології на планеті, а також на навколоземній орбіті. Але який вигляд матиме найгірший сценарій сонячної бурі? Вчені з Великої Британії у своєму звіті надали всі потенційні останні наслідки такого впливу космічної погоди.

Учені вважають найгіршим сценарієм космічної погоди подію, яка відбувається в середньому кожні 100-200 років. У звіті описується, як ця подія може вплинути на все, від електромереж до супутників.

Під час геомагнітних бур у лініях електропередачі на Землі створюються додаткові електричні струми. Якщо ці додаткові електричні струми, плюс ті, що вже протікають через систему, досить сильні, вони можуть активувати системи безпеки електромереж і потенційно призвести до регіональних відключень електроенергії. У звіті сказано, що цей процес може призвести до пошкодження і передчасного старіння трансформаторів, знижуючи пропускну здатність мережі протягом місяців або навіть років після потужної сонячної бурі.

Згідно зі звітом, найсильніший вплив такої космічної події відчуватиметься на орбіті. Супутники, які підтримують зв'язок, системи GPS, займаються прогнозуванням погоди на Землі, особливо вразливі.

Під час екстремальної сонячної бурі викиди заряджених частинок із Сонця можуть пошкодити бортову електроніку і поступово призвести до деградації сонячних панелей, сильно скорочуючи термін служби космічних апаратів. У найважчих випадках деякі супутники можуть вийти з ладу назавжди.

У звіті також сказано, що найсильніші сонячні спалахи можуть призвести до ремінного розширення атмосфери Землі за допомогою рентгенівського випромінювання. Це призведе до того, що супутники почнуть сповільнюватися і падати вниз.

Поки ви це читаєте, радіосигнали поширюються крізь вас і навколо вас. Наше суспільство залежить від цих сигналів, які використовуються в супутниковій навігації, мережах мобільного зв'язку, Wi-Fi, зв'язку з літаками і кораблями тощо. Робота багатьох із цих систем буде серйозно порушена під час наймасштабніших сонячних бур, попереджають учені. У звіті сказано, що радіосигнали можуть перестати нормально проходити через атмосферу Землі протягом від кількох днів до кількох тижнів.

Хоча екстремальні явища космічної погоди навряд чи призведуть до апокаліптичного сценарію, вони все ж можуть мати серйозні наслідки для сучасної інфраструктури, кажуть науковці.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.