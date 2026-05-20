Українців попередили про важке літо: світло можуть вимикати на 8 годин щодня, — Попенко

В Україні влітку можливі тривалі відключення електроенергії через зростання навантаження на енергосистему. За температури понад +30 °C відключення можуть сягати 6-8 годин на добу.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі “Ранок.LIVE” 20 травня.

За його словами, українська енергосистема працює з обмеженим резервом потужностей через пошкодження енергетичної інфраструктури.

Попенко пояснив, що руйнування ТЕЦ та удари по гідроелектростанціях знижують можливості покривати пікові навантаження вранці та ввечері. Також він зазначив, що імпорт електроенергії не здатен повністю компенсувати дефіцит у години максимального споживання, коли активно працюють кондиціонери та інша техніка.

“Все залежить від спеки, від обстрілів. Є дуже багато факторів, які впливають на відключення в Україні. Але, як показує досвід 2023 і 2024 років, відключення можуть сягати 6-8 годин на добу при температурі за 30-35 градусів”, — сказав Попенко.

Він додав, що наразі покривати пікове навантаження з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 “практично немає можливості” через руйнування енергетичних об’єктів.

За словами експерта, частково ситуацію компенсуватиме імпорт електроенергії, однак повністю перекрити споживання в пікові години він не зможе.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що перебої з електропостачанням в Україні можуть тривати ще щонайменше кілька років через масштабні пошкодження енергосистеми. За його словами, найскладніша ситуація спостерігається у Києві, Одесі, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що нинішній тариф на електроенергію в Україні діятиме до кінця травня, однак із червня його можуть переглянути у бік підвищення. Експерт Станіслав Ігнатьєв зазначив, що нову ціну можуть затвердити після обговорень і необхідних погоджень.