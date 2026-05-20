Украинцев предупредили о тяжелом лете: свет могут выключать на 8 часов ежедневно, — Попенко

В Украине летом возможны длительные отключения электроэнергии из-за роста нагрузки на энергосистему. При температуре свыше +30 °C отключения могут достигать 6-8 часов в сутки.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Ранок.LIVE" 20 мая.

По его словам, украинская энергосистема работает с ограниченным резервом мощностей из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Попенко пояснил, что разрушение ТЭЦ и удары по гидроэлектростанциям снижают возможности покрывать пиковые нагрузки утром и вечером. Также он отметил, что импорт электроэнергии не способен полностью компенсировать дефицит в часы максимального потребления, когда активно работают кондиционеры и другая техника.

"Все зависит от жары, от обстрелов. Есть очень много факторов, которые влияют на отключения в Украине. Но, как показывает опыт 2023 и 2024 годов, отключения могут достигать 6-8 часов в сутки при температуре за 30-35 градусов", — сказал Попенко.

Он добавил, что сейчас покрывать пиковую нагрузку с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 "практически нет возможности" из-за разрушения энергетических объектов.

По словам эксперта, частично ситуацию будет компенсировать импорт электроэнергии, однако полностью перекрыть потребление в пиковые часы он не сможет.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что перебои с электроснабжением в Украине могут продолжаться еще как минимум несколько лет из-за масштабных повреждений энергосистемы. По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в Киеве, Одессе, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Напомним, что нынешний тариф на электроэнергию в Украине будет действовать до конца мая, однако с июня его могут пересмотреть в сторону повышения. Эксперт Станислав Игнатьев отметил, что новую цену могут утвердить после обсуждений и необходимых согласований.