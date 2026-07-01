Возникнет ли дефицит лекарств после удара по "Дарнице": ответ производителя
Во время ночной атаки России на Киев 28 июня были повреждены производственные мощности фармацевтической компании "Дарница" — одного из крупнейших производителей лекарственных средств в Украине. После этого в соцсетях начали распространяться сообщения о возможном дефиците лекарств.
В компании заявили, что производство не останавливалось, и поводов для беспокойства нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дарницы".
В компании подчеркнули, что, несмотря на повреждения, нанесенные предприятию в результате российской атаки, выпуск и поставки продукции продолжаются в обычном режиме.
"Мы продолжаем производить лекарственные средства, не останавливали производство. Также продолжаем поставлять лекарства как для украинцев, так и на экспорт. Дефицита лекарств не будет", — сообщили в компании.
В "Дарнице" также призвали не доверять непроверенной информации, распространяемой в социальных сетях, о возможных перебоях с обеспечением лекарственными средствами.
Что известно о последствиях удара по "Дарнице"
В результате обстрела были повреждены производственные мощности фармацевтической компании "Дарница".
Компания не раскрывает масштабы повреждений, объясняя это соображениями безопасности. В то же время ранее сообщалось, что погибших и пострадавших среди работников нет, а предприятие продолжает работать.
Член стратегического совета "Дарницы" Екатерина Загорий в комментарии LIGA.net сообщила, что предварительный материальный ущерб от российского удара оценивается в десятки миллионов гривен.
"Нужно понять, во сколько обойдется полное восстановление. Речь идет не только о том, сколько стекла или оборудования было повреждено. Приведу простой пример: если вы потеряли кроссовки, которые носили 20 лет, то новые могут стоить совсем другие деньги. Поэтому окончательную сумму мы еще подсчитываем", — сказала она.
Что известно о компании "Дарница"
"Дарница" — один из крупнейших производителей лекарственных средств в Украине. Компания выпускает широкий ассортимент препаратов, среди которых:
- "Цитрамон-Дарница";
- "Каптопресс-Дарница";
- "Валидол-Дарница";
- "Анальгин-Дарница";
- "Парацетамол-Дарница";
- "Ибупрофен-Дарница";
- "Септефрил-Дарница";
- "Офлокаин-Дарница";
- "Медихронал-Дарница".
Эти препараты широко представлены на украинском рынке, а также экспортируются за рубеж. Именно поэтому информация о повреждении предприятия вызвала вопросы относительно возможных перебоев с поставками отдельных лекарственных средств. В то же время производитель уверяет, что производственный процесс не прекращался, и оснований говорить о дефиците лекарств пока нет.
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