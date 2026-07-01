Возникнет ли дефицит лекарств после удара по "Дарнице": ответ производителя

Во время ночной атаки России на Киев 28 июня были повреждены производственные мощности фармацевтической компании "Дарница" — одного из крупнейших производителей лекарственных средств в Украине. После этого в соцсетях начали распространяться сообщения о возможном дефиците лекарств.

В компании заявили, что производство не останавливалось, и поводов для беспокойства нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дарницы".

В компании подчеркнули, что, несмотря на повреждения, нанесенные предприятию в результате российской атаки, выпуск и поставки продукции продолжаются в обычном режиме.

"Мы продолжаем производить лекарственные средства, не останавливали производство. Также продолжаем поставлять лекарства как для украинцев, так и на экспорт. Дефицита лекарств не будет", — сообщили в компании.

В "Дарнице" также призвали не доверять непроверенной информации, распространяемой в социальных сетях, о возможных перебоях с обеспечением лекарственными средствами.

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Что известно о последствиях удара по "Дарнице"

В результате обстрела были повреждены производственные мощности фармацевтической компании "Дарница".

Компания не раскрывает масштабы повреждений, объясняя это соображениями безопасности. В то же время ранее сообщалось, что погибших и пострадавших среди работников нет, а предприятие продолжает работать.

Член стратегического совета "Дарницы" Екатерина Загорий в комментарии LIGA.net сообщила, что предварительный материальный ущерб от российского удара оценивается в десятки миллионов гривен.

"Нужно понять, во сколько обойдется полное восстановление. Речь идет не только о том, сколько стекла или оборудования было повреждено. Приведу простой пример: если вы потеряли кроссовки, которые носили 20 лет, то новые могут стоить совсем другие деньги. Поэтому окончательную сумму мы еще подсчитываем", — сказала она.

Что известно о компании "Дарница"

"Дарница" — один из крупнейших производителей лекарственных средств в Украине. Компания выпускает широкий ассортимент препаратов, среди которых:

"Цитрамон-Дарница";

"Каптопресс-Дарница";

"Валидол-Дарница";

"Анальгин-Дарница";

"Парацетамол-Дарница";

"Ибупрофен-Дарница";

"Септефрил-Дарница";

"Офлокаин-Дарница";

"Медихронал-Дарница".

Эти препараты широко представлены на украинском рынке, а также экспортируются за рубеж. Именно поэтому информация о повреждении предприятия вызвала вопросы относительно возможных перебоев с поставками отдельных лекарственных средств. В то же время производитель уверяет, что производственный процесс не прекращался, и оснований говорить о дефиците лекарств пока нет.

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