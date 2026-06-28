ВС РФ нанесли удар по заводу "Дарница" в Киеве: в компании сообщили о последствиях атаки (фото)

Ночью 28 июня Вооруженные силы РФ обстреляли Киев ракетами, в результате чего был нанесен удар по фармацевтическому заводу "Дарница". В компании сообщили, что не будут комментировать подробности последствий удара по производителю лекарств.

На фармацевтическом заводе сообщили, что в результате атаки нет пострадавших и погибших. Об этом сообщила член стратегического совета фармацевтического завода Екатерина Загорий в Facebook.

"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем подробности, касающиеся характера повреждений или последствий", — отмечает г-жа Загорий.

Последствия обстрела завода "Дарница" в Киеве Фото: Економічна правда

Представительница фармацевтической компании добавила, что завод "продолжит свою работу" несмотря на атаку ВС РФ на производственные объекты. Также в "Дарнице" отказались говорить о масштабах ущерба, нанесённого производству.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.

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Впоследствии стало известно, что ночью украинская ПВО сбила ряд вражеских целей. Шесть баллистических и одна противокорабельная ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.