Украинская ПВО сбила все баллистические ракеты: боевая часть упала возле дома в Киеве (фото)

Россияне атаковали украинские города восемью ракетами и 142 БПЛА. Шесть баллистических и одна противокорабельная ракета были сбиты силами противовоздушной обороны.

В ночь на 28 июня Вооруженные Силы РФ выпустили по Украине две противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" из Курской области и шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из Брянской области. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Кроме того, российские войска нанесли удары с помощью 142 дронов различных типов.

Во время нападения украинская противовоздушная оборона сбила или перехватила все шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, одну противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс" и 125 вражеских БПЛА.

Количество уничтоженных воздушных целей Фото: Воздушные силы ВСУ

Всего было зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 13 точках, говорится в сообщении ВВС ВСУ.

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Атака на Киев: подробности

В результате ночной атаки противника в столице есть один пострадавший, сообщил мэр Виталий Кличко. Раненого госпитализировали.

В Дарницком районе города в результате ночного вражеского обстрела горел гаражный бокс и автомобили на открытой местности общей площадью 300 кв. м., сообщают в ГСЧС.

По другому адресу пиротехники совместно со взрывотехнической службой Нацполиции изъяли боевую часть и безопасные обломки российской ракеты.

Ракетный обстрел Киева Фото: ГСЧС

Ракетный обстрел Киева Фото: ГСЧС

Ракетный обстрел Киева Фото: ГСЧС

В полиции уточнили, что боевая часть ракеты упала рядом с жилым многоэтажным домом. Жильцов дома оперативно эвакуировали, а опасный предмет осторожно извлекли из земли и доставили для дальнейшего уничтожения на специализированный полигон.

Ракетный обстрел Киева Фото: Нацполиция

Ракетный обстрел Киева Фото: Нацполиция

Напомним, ночью 28 июня в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.

25 июня россияне также нанесли ракетный удар по Киеву. Обломки российских ракет упали в Дарницком районе столицы.