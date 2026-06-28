Українська ППО збила усі балістичні ракети: бойова частина впала біля будинку у Києві (фото)

Росіяни атакували українські міста вісьмома ракетами та 142 БПЛА. Шість балістичних та одна протикорабельна ракети були знищені силами протиповітряної оборони.

У ніч на 28 червня ЗС РФ випустили по Україні дві протикорабельні ракети Циркон/Онікс із Курської області та шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400 із Брянської області. Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Також російські війська вдарили 142 дронами різних типів.

Під час нападу українська протиповітряна оборона збила або ж подавила усі шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400, одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс та 125 ворожих БпЛА.

Кількість знищених повітряних цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

Загалом було зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях, йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Атака на Київ: деталі

Внаслідок нічної атаки ворога, у столиці один постраждалий, повідомив міський голова Віталій Кличко. Пораненого госпіталізували.

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У Дарницькому районі міста внаслідок нічного ворожого обстрілу горів гаражний бокс та автомобілі на відкритій місцевості на загальній площі 300 кв. м., повідомляють у ДСНС.

За іншою адресою піротехніки разом із вибухотехнічної службою Нацполіції вилучили бойову частину та безпечні уламки російської ракети.

Ракетна атака на Київ Фото: ДСНС

Ракетна атака на Київ Фото: ДСНС

Ракетна атака на Київ Фото: ДСНС

У поліції уточнили, що бойова частина ракети впала поблизу житлової багатоповерхівки. Мешканців будинку оперативно евакуювали, а небезпечний предмет обережно викопали із землі та транспортували для подальшого знищення на спеціалізованому полігоні.

Ракетна атака на Київ Фото: Нацполіція

Ракетна атака на Київ Фото: Нацполіція

Нагадаємо, уночі 28 червня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни запустили на столицю балістичні ракети.

25 червня росіяни також атакували Київ балістикою. Уламки російських ракет впали у Дарницькому районі столиці.