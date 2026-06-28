ЗС РФ вдарили по заводу "Дарниця" в Києві: в компанії повідомили про наслідки атаки (фото)

Вночі 28 червня ЗС РФ здійснили обстріл ракетами Києва, у результаті якого завдали удару по фармацевтичному заводу "Дарниця". В компанії повідомили, що не коментуватимуть деталей наслідків удару по виробнику ліків.

У фармацевтичному заводі вказали, що внаслідок атаки немає постраждалих та загиблих. Про це повідомила членкиня стратегічної ради фармацевтичного заводу Катерина Загорій в Facebook.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", — відзначає пані Загорій.

Наслідки обстрілу заводу "Дарниця" в Києві Фото: Економічна правда

Представниця фармацевтичної компанії додала, що завод "продовжить свою роботу" попри атаку ЗС РФ по виробництву. Також у "Дарниці" відмовилися говорити про ступінь завданої шкоди для виробництва.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни запустили на столицю балістичні ракети.

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Згодом стало відомо, що вночі українська ППО збила низку ворожих цілей. Шість балістичних та одна протикорабельна ракети були знищені силами протиповітряної оборони.