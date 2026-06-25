Парфюмерия на разлив под вопросом: какие новые правила вступят в силу в Украине с 3 августа

В Украине вводятся более строгие правила в отношении продажи косметической продукции.

С 3 августа 2026 года в Украине завершается переходный период действия Технического регламента на косметическую продукцию, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 65 от 20 января 2021 года. После этой даты косметическая продукция, поступающая на рынок, должна соответствовать всем требованиям в отношении безопасности, маркировки и процедуры нотификации.

Парфюмерная продукция также входит в состав косметической продукции и регулируется данным техническим регламентом.

Как отмечается в разъяснениях Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, по окончании переходного периода регламент будет применяться в полном объеме, а косметическая продукция, которая уже была введена в оборот, может оставаться на рынке до конца срока годности.

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На фоне этих изменений на рынке также обсуждают возможное влияние новых правил на продажу парфюмерии на разлив.

Какие требования будут действовать

Технический регламент устанавливает обязательные требования к косметической продукции, в частности:

безопасность для здоровья человека при нормальных или обоснованно предсказуемых условиях использования;

соответствие требованиям к составу и характеристикам;

надлежащая маркировка;

наличие документации, подтверждающей соответствие продукции;

определение ответственного лица за продукцию на рынке;

проведение оценки безопасности.

Введение в обращение и уведомление

Перед выпуском на рынок косметическая продукция подлежит процедуре уведомления (нотификации).

Информация о продукции передается через установленную электронную систему до её ввода в оборот.

Сфера применения

Технический регламент распространяется на косметическую продукцию, вводимую в оборот и реализуемую на рынке Украины.

К ней относятся вещества или смеси, предназначенные для нанесения на наружные части человеческого тела — кожу, волосы, ногти, губы, наружные половые органы, зубы и слизистую оболочку ротовой полости.

Такие средства используются исключительно или преимущественно для:

очистка;

ароматизации;

изменения внешнего вида;

защиты;

поддержания в надлежащем состоянии;

корректировки запаха тела.

Что изменится для рынка

Регламент устанавливает единые правила безопасности и обращения с косметической продукцией, включая парфюмерию.

Косметическая продукция, которая была законно введена в оборот до 3 августа 2026 года, может и в дальнейшем реализовываться до истечения срока годности.

Контроль за соблюдением требований будет осуществлять Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками посредством плановых и внеплановых проверок.

Почему возник вопрос о парфюмерии на разлив

Парфюмерия относится к косметической продукции, поэтому подпадает под действие технического регламента.

Документ не содержит отдельного запрета на продажу парфюмерии "на разлив".

В то же время требования к маркировке, прослеживаемости и документальному подтверждению происхождения продукции стали поводом для дискуссий об особенностях работы этого сегмента после полного вступления регламента в силу.

Что это означает для потребителей

Для потребителей новые правила означают усиление контроля за безопасностью и качеством косметической продукции.

Регулирование согласовано с европейскими подходами и направлено на повышение уровня защиты потребителей.

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