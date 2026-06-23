Налоги с OLX и Etsy: как будет работать новая система налогообложения доходов, получаемых через цифровые платформы

Продажи на OLX, доходы с Etsy и сдача жилья в аренду через онлайн-сервисы могут оказаться под более пристальным контролем налоговой службы.

Верховная Рада поддержала законопроект №15111-д, который вводит новые правила налогообложения доходов, получаемых через цифровые платформы, и международный обмен налоговой информацией.

В то же время по состоянию на 23 июня 2026 года документ ещё не подписан президентом Украины, поэтому окончательно не вступил в силу.

Как пояснила адвокат Анна Даниэль, законопроект является базовым документом, определяющим новые правила налогового контроля над доходами, полученными через цифровые платформы.

"Это логичный и неизбежный шаг Украины на пути к интеграции в мировое налоговое пространство и гармонизации законодательства с нормами ЕС", — отмечает руководитель адвокатского бюро "Анны Даниэль".

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По её словам, он должен обеспечить внедрение международного обмена информацией, прозрачное налогообложение и выполнение международных обязательств Украины перед ЕС, ОЭСР и МВФ.

Физическим лицам-продавцам стоит уже сейчас пересмотреть свои модели ведения деятельности в Интернете Фото: pexels.com

Кто сможет платить 10 % без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Одной из главных нововведений станет специальный режим налогообложения для граждан, получающих доходы через цифровые платформы, но не зарегистрированных в качестве физических лиц-предпринимателей.

Согласно положениям законопроекта, доход физического лица — продавца, полученный в течение календарного года через цифровые платформы, в пределах 834 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, облагается налогом по специальной ставке, определенной Налоговым кодексом Украины, которая составляет 10 % и включает налог на доходы физических лиц и военный сбор. Вместо стандартных 18 % налога на доходы физических лиц и 5 % военного сбора.

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Новый механизм не отменяет упрощенную систему налогообложения и не заменяет ИП. Речь идет об альтернативном варианте для отдельных категорий граждан, получающих доходы через цифровые платформы.

Придется ли платить налог с продажи вещей на OLX

К доходам физических лиц от продажи товаров через цифровые платформы, в частности маркетплейсы, будут применяться отдельные правила.

Законопроект предусматривает, что доход от продажи товаров не облагается налогом в пределах установленного годового лимита — эквивалента 2000 евро по курсу НБУ на 1 января отчетного года.

В случае превышения этого лимита налог уплачивается только с суммы превышения. Например, если в течение года человек получил 3000 евро дохода от продажи товаров через платформы, налогообложению подлежат 1000 евро.

В то же время законопроект не вводит отдельного "налога на OLX". Речь идет об урегулировании налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и внедрении механизмов их учета в соответствии с европейскими стандартами.

По словам Анны Даниэль, разовые продажи товаров в пределах установленных законодательством лимитов не будут облагаться налогом. В то же время регулярная коммерческая деятельность без надлежащего правового статуса — ИП или специального режима налогообложения — после введения новых правил может привести к налоговым доначислениям.

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Как будут облагаться налогом доходы от такси, доставки и аренды жилья

Для цифровых платформ, через которые предоставляются услуги, механизм будет иным. В таких случаях платформа будет выполнять функции налогового агента: она будет удерживать налог с дохода пользователя и перечислять его в бюджет.

Законопроект также предусматривает упрощенный порядок администрирования налогов для отдельных категорий доходов, полученных через цифровые платформы.

Какие данные об украинцах будет получать налоговая служба

Одним из ключевых изменений станет обязательная идентификация пользователей цифровых платформ.

Как поясняет адвокат, руководитель адвокатского бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль, налоговая служба будет получать данные о доходах пользователей напрямую от платформ, которые будут отчитываться о выплатах. Для этого пользователям придется подтверждать личность и предоставлять налоговый номер (РНОКПП), чтобы платформы могли автоматически передавать соответствующую информацию.

Налоговая служба также сможет получать информацию о доходах граждан от различных платформ. Это позволит государству составить более полную картину доходов, полученных через цифровые сервисы.

Что будет с доходами на Etsy, Amazon и Shutterstock

Новые правила коснутся не только украинских платформ.

После запуска международного обмена информацией данные о доходах украинцев, полученных через иностранные цифровые платформы, также могут передаваться украинской налоговой службе.

Речь идет, в частности, о международных платформах для продажи товаров, аренды жилья или работы с цифровым контентом. Таким образом, государство получит дополнительные возможности для контроля доходов, которые украинцы получают за пределами страны.

Налоговая служба получит право требовать от платформ отчеты о доходах пользователей Фото: Главком

Какие полномочия получит налоговая служба

Как отмечает Анна Даниэль, Государственная налоговая служба получит право требовать от платформ отчеты о доходах пользователей, проводить проверки по сбору данных о продавцах, а также обращаться в суд для блокировки сайтов (доступа к платформам), которые не зарегистрировались в качестве "операторов" в соответствии с этими новыми правилами.

По словам Анны Даниэль, штрафы в первую очередь коснутся именно платформ. Согласно положениям законопроекта, за непредставление отчетности о доходах продавцов санкции могут достигать 100 минимальных заработных плат. Также предусмотрены штрафы за предоставление недостоверной информации или ненадлежащую проверку пользователей.

В частности, за ошибки в отчетности штраф составит 0,5 минимальной заработной платы за каждого продавца. Если же нарушения будут носить системный характер из-за ненадлежащей проверки пользователей, санкции могут достигать 5 % от суммы вознаграждения продавца.

Когда новые правила вступят в силу

Ожидается, что новый порядок налогообложения доходов, получаемых через цифровые платформы, вступит в силу с 1 января 2027 года.

К этому времени операторы платформ должны будут подготовить технические решения для сбора и передачи необходимых данных, а также адаптировать свои сервисы к новым требованиям законодательства.

В то же время Анна Даниэль советует физическим лицам уже сейчас пересмотреть свою модель работы в Интернете.

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"Разовые продажи личных вещей в пределах установленных лимитов останутся не облагаемыми налогом. Однако регулярная коммерческая деятельность без легального статуса — ФЛП или нового специального режима — с 2027 года станет практически невозможной без риска налоговых доначислений", — подчеркнула адвокат.

По её мнению, для государства это станет эффективным механизмом пополнения бюджета, а для честного бизнеса — шагом к более справедливой конкуренции, при которой все участники рынка находятся в равных налоговых условиях.

Ранее "Фокус" также рассказывал, как будет работать система налогообложения доходов, получаемых через цифровые платформы, и какие изменения могут ожидать пользователей маркетплейсов и сервисов.