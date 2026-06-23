Податки з OLX та Etsy: як працюватиме нова система оподаткування доходів через цифрові платформи

Продажі на OLX, доходи з Etsy та оренда житла через онлайн-сервіси можуть опинитися під пильнішим контролем податкової.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №15111-д, який запроваджує нові правила оподаткування доходів через цифрові платформи та міжнародний обмін податковою інформацією.

Водночас станом на 23 червня 2026 року документ ще не підписаний президентом України, тому остаточно не набув чинності.

Як пояснила адвокатка Анна Даніель, законопроєкт є базовим документом, який визначає нові правила податкового контролю над доходами, отриманими через цифрові платформи.

"Це логічний та невідворотний крок України на шляху до інтеграції у світовий податковий простір та гармонізації законодавства з нормами ЄС", — зазначає керівниця Адвокатського бюро "Анни Даніель".

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За її словами, він має забезпечити запровадження міжнародного обміну інформацією, прозоре оподаткування та виконання міжнародних зобов’язань України перед ЄС, ОЕСР і МВФ.

Фізичним особам-продавцям варто вже зараз переглянути свої моделі ведення діяльності в інтернеті Фото: pexels.com

Хто зможе платити 10% без відкриття ФОП

Однією з головних новацій стане спеціальний режим оподаткування для громадян, які отримують доходи через цифрові платформи, але не зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

Згідно з нормами законопроєкту, дохід фізичної особи-продавця, отриманий протягом календарного року через цифрові платформи, у межах 834 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, оподатковується за спеціальною ставкою, визначеною Податковим кодексом України, яка становить 10% і включає податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Замість стандартних 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

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Новий механізм не скасовує спрощену систему оподаткування та не замінює ФОП. Йдеться про альтернативний варіант для окремих категорій громадян, які отримують доходи через цифрові платформи.

Чи доведеться платити податок за продаж речей на OLX

Окремі правила застосовуватимуться до доходів фізичних осіб від продажу товарів через цифрові платформи, зокрема маркетплейси.

Законопроєкт передбачає, що дохід від продажу товарів не оподатковується в межах встановленого річного ліміту — еквівалента 2000 євро за курсом НБУ на 1 січня звітного року.

У разі перевищення цього ліміту податок сплачується лише із суми перевищення. Наприклад, якщо протягом року людина отримала 3000 євро доходу від продажу товарів через платформи, оподаткуванню підлягатиме 1000 євро.

Водночас законопроєкт не запроваджує окремого "податку на OLX". Йдеться про врегулювання оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, та впровадження механізмів їхнього обліку відповідно до європейських стандартів.

За словами Анни Даніель, разові продажі речей у межах встановлених законодавством лімітів не оподатковуватимуться. Водночас регулярна комерційна діяльність без належного правового статусу — ФОП або спеціального режиму оподаткування — після запровадження нових правил може призвести до податкових донарахувань.

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Як оподатковуватимуть доходи від таксі, доставки та оренди житла

Для цифрових платформ, через які надаються послуги, механізм буде іншим. У таких випадках платформа виконуватиме функції податкового агента: вона утримуватиме податок із доходу користувача та перераховуватиме його до бюджету.

Законопроєкт також передбачає спрощений порядок адміністрування податків для окремих категорій доходів, отриманих через цифрові платформи.

Які дані про українців отримуватиме податкова

Однією з ключових змін стане обов’язкова ідентифікація користувачів цифрових платформ.

Як пояснює адвокатка, керівниця Адвокатського бюро "Анни Даніель", податкова отримуватиме дані про доходи користувачів безпосередньо від платформ, які звітуватимуть про виплати. Для цього користувачам доведеться підтверджувати особу та надавати податковий номер (РНОКПП), щоб платформи могли автоматично передавати відповідну інформацію.

Податкова служба також зможе отримувати інформацію про доходи громадян від різних платформ. Це дасть змогу державі формувати більш повну картину доходів, отриманих через цифрові сервіси.

Що буде з доходами на Etsy, Amazon та Shutterstock

Нові правила стосуватимуться не лише українських платформ.

Після запуску міжнародного обміну інформацією дані про доходи українців, отримані через іноземні цифрові майданчики, також можуть передаватися українській податковій службі.

Йдеться, зокрема, про міжнародні платформи для продажу товарів, оренди житла або роботи з цифровим контентом. Таким способом держава отримає додаткові можливості для контролю доходів, які українці отримують за межами країни.

Податкова служба отримає право вимагати від платформ звіти про доходи користувачів Фото: Главком

Які повноваження отримає податкова

Як зазначає Анна Даніель, Державна податкова служба отримає право вимагати від платформ звіти про доходи користувачів, проводити перевірки щодо збору даних про продавців, а також звертатися до суду для блокування сайтів (доступу до платформ), які не зареєструвалися як "оператори" за цими новими правилами.

За словами Анни Даніель, штрафи насамперед стосуватимуться саме платформ. Згідно з положеннями законопроєкту, за неподання звітності про доходи продавців санкції можуть сягати 100 мінімальних заробітних плат. Також передбачені штрафи за надання недостовірної інформації або неналежну перевірку користувачів.

Зокрема, за помилки у звітності штраф становитиме 0,5 мінімальної заробітної плати за кожного продавця. Якщо ж порушення матимуть системний характер через неналежну перевірку користувачів, санкції можуть сягати 5% від суми винагороди продавця.

Коли нові правила набудуть чинності

Очікується, що новий порядок оподаткування доходів через цифрові платформи запрацює з 1 січня 2027 року.

До цього часу оператори платформ повинні будуть підготувати технічні рішення для збору та передавання необхідних даних, а також адаптувати свої сервіси до нових вимог законодавства.

Водночас Анна Даніель радить фізичним особам уже зараз переглянути свою модель роботи в інтернеті.

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"Разові продажі особистих речей у межах встановлених лімітів залишаться поза оподаткуванням. Проте регулярна комерційна діяльність без легального статусу — ФОП або нового спеціального режиму — з 2027 року стане практично неможливою без ризику податкових донарахувань", — наголосила адвокатка.

На її думку, для держави це стане ефективним механізмом наповнення бюджету, а для чесного бізнесу – кроком до справедливішої конкуренції, де всі учасники ринку перебувають у рівних податкових умовах.

Раніше Фокус також розповідав, як працюватиме система оподаткування доходів через цифрові платформи та які зміни можуть очікувати користувачів маркетплейсів і сервісів.