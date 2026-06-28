Купуйте зараз: в Україні можуть зрости ціни на косметику та парфумерію — що відомо

В Україні запроваджуються більш суворі правила щодо продажу косметичної продукції.

Від 3 серпня 2026 року в Україні завершується перехідний період дії Технічного регламенту щодо косметичної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 65 від 20 січня 2021 року. Після цієї дати косметична продукція, що надходить на ринок, повинна відповідати всім вимогам щодо безпеки, маркування та процедури нотифікації.

Парфумерна продукція також входить до складу косметичної продукції та регулюється цим технічним регламентом.

Як зазначається у роз’ясненнях Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, після закінчення перехідного періоду регламент застосовуватиметься в повному обсязі, а косметична продукція, яка вже була введена в обіг, може залишатися на ринку до кінця терміну придатності.

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На тлі цих змін на ринку також обговорюють можливий вплив нових правил на продаж парфумерії на розлив.

Які вимоги будуть діяти

Технічний регламент встановлює обов’язкові вимоги до косметичної продукції, зокрема:

безпека для здоров’я людини за нормальних або обґрунтовано передбачуваних умов використання;

відповідність вимогам щодо складу та характеристик;

належне маркування;

наявність документації, що підтверджує відповідність продукції;

визначення відповідальної особи за продукцію на ринку;

проведення оцінки безпеки.

Введення в обіг та повідомлення

Перед випуском на ринок косметична продукція підлягає процедурі повідомлення (нотифікації).

Інформація про продукцію передається через встановлену електронну систему до її введення в обіг.

Сфера застосування

Технічний регламент поширюється на косметичну продукцію, що вводиться в обіг та реалізується на ринку України.

До неї належать речовини або суміші, призначені для нанесення на зовнішні частини людського тіла — шкіру, волосся, нігті, губи, зовнішні статеві органи, зуби та слизову оболонку ротової порожнини.

Такі засоби використовуються виключно або переважно для:

очищення;

ароматизації;

зміна зовнішнього вигляду;

захисту;

підтримки у належному стані;

корекції запаху тіла.

Що зміниться для ринку

Регламент встановлює єдині правила безпеки та поводження з косметичною продукцією, включаючи парфумерію.

Косметична продукція, яка була законно введена в обіг до 3 серпня 2026 року, може й надалі реалізовуватися до закінчення терміну придатності.

Контроль за дотриманням вимог здійснюватиме Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Чому постало питання щодо парфумерії на розлив

Парфумерія належить до косметичної продукції, тому підпадає під дію технічного регламенту.

Документ не містить окремої заборони на продаж парфумерії "на розлив".

Водночас вимоги щодо маркування, простежуваності та документального підтвердження походження продукції стали приводом для дискусій щодо особливостей роботи цього сегмента після повного набрання чинності регламентом.

Що це означає для споживачів

Для споживачів нові правила означають посилення контролю за безпекою та якістю косметичної продукції.

Регулювання узгоджено з європейськими підходами та спрямовано на підвищення рівня захисту споживачів.

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