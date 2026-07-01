Чи буде дефіцит ліків після удару по "Дарниці": відповідь виробника

Під час нічної атаки Росії на Київ 28 червня було пошкоджено виробничі потужності фармацевтичної компанії «Дарниця» — одного з найбільших виробників лікарських засобів в Україні. Після цього в соцмережах почали поширюватися повідомлення про можливий дефіцит ліків.

У компанії заявили, що виробництво не зупинялося, а причин для занепокоєння немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дарниці".

У компанії наголосили, що, попри пошкодження підприємства внаслідок російської атаки, випуск і постачання продукції тривають у звичайному режимі.

"Ми продовжуємо виробляти лікарські засоби, не зупиняли виробництво. Так само продовжуємо поставляти ліки як для українців, так і працюємо на експорт. Дефіциту ліків не буде", — повідомили у компанії.

У "Дарниці" також закликали не довіряти неперевіреній інформації, яка поширюється в соціальних мережах щодо можливих перебоїв із забезпеченням лікарськими засобами.

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Що відомо про наслідки удару по "Дарниці"

Внаслідок обстрілу було пошкоджено виробничі потужності фармацевтичної компанії "Дарниця".

Компанія не розкриває масштаби пошкоджень, пояснюючи це міркуваннями безпеки. Водночас раніше повідомлялося, що загиблих і постраждалих серед працівників немає, а підприємство продовжує працювати.

Членкиня стратегічної ради "Дарниці" Катерина Загорій у коментарі LIGA.net повідомила, що попередні матеріальні збитки від російського удару оцінюються у десятки мільйонів гривень.

"Потрібно зрозуміти, скільки коштуватиме повне відновлення. Це не лише про те, скільки було пошкоджено скла чи обладнання. Наведу простий приклад: якщо ви втратили кросівки, які носили 20 років, то нові можуть коштувати зовсім інших грошей. Тому остаточну суму ми ще рахуємо", — сказала вона.

Що відомо про компанію "Дарниця"

"Дарниця" є одним із найбільших виробників лікарських засобів в Україні. Компанія випускає широкий асортимент препаратів, серед яких:

"Цитрамон-Дарниця";

"Каптопрес-Дарниця";

"Валідол-Дарниця";

"Анальгін-Дарниця";

"Парацетамол-Дарниця";

"Ібупрофен-Дарниця";

"Септефрил-Дарниця";

"Офлокаїн-Дарниця";

"Медихронал-Дарниця".

Ці препарати широко представлені на українському ринку, а також експортуються за кордон. Саме тому інформація про пошкодження підприємства викликала запитання щодо можливих перебоїв із постачанням окремих лікарських засобів. Водночас виробник запевняє, що виробничий процес не припинявся, а підстав говорити про дефіцит ліків наразі немає.

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