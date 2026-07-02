Нічна масована атака Росії завдала удару не лише по житлових кварталах Києва, а й по одному з ключових секторів економіки — логістиці, торгівлі та сфері послуг. У результаті обстрілу було знищено логістичний центр "Нової пошти" та склад мережі MOYO, пошкоджено дилерський центр Porsche у Київській області, а в центрі столиці спалахнула пожежа в будівлі готелю.

Протягом дня в офіційних повідомленнях компаній, а також у місцевих Telegram-каналах та пабліках з’являється інформація про нові руйнування та наслідки російської атаки для цивільної інфраструктури та бізнесу. Фокус зібрав усе, що на даний момент відомо про компанії та комерційні об’єкти, які потрапили під удар, а також про те, як вони усувають наслідки обстрілу та відновлюють свою роботу.

"Нова пошта" втратила логістичний центр

В результаті російського удару було повністю зруйновано логістичний центр "Нової пошти" в Оболонському районі Києва.

За інформацією компанії, атака призвела до масштабних руйнувань складських приміщень, обладнання та логістичної інфраструктури. На місці працюють рятувальники та фахівці, які оцінюють масштаби збитків.

Відео дня

У "Новій пошті" повідомили, що вже переналаштовують логістичні маршрути, щоб звести до мінімуму затримки з доставкою. Посилки, які мали пройти через зруйнований центр, перенаправляють до інших сортувальних хабів. Клієнтам рекомендують стежити за статусом відправлень у мобільному додатку та на офіційних каналах компанії.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Знищено склад MOYO

MOYO повідомила про повне знищення складу

Від російської атаки також постраждала мережа магазинів електроніки MOYO. Компанія повідомила, що ворожий удар повністю знищив її склад.

"Сьогодні для MOYO дуже важкий день. Ворожий удар повністю знищив наш склад. Усю ніч і вранці на місці працюють усі необхідні служби. Найголовніше — люди живі", — йдеться у заяві компанії.

У MOYO повідомили, що вже розпочали ліквідацію наслідків атаки та працюють над відновленням операційної діяльності.

Офіс MOYO після нападу РФ Фото: фото з відкритих джерел

Незважаючи на втрату складу, ритейлер продовжує приймати нові замовлення на товари, які наразі є в наявності на сайті. Водночас клієнтів, які оформили замовлення до російського удару, у компанії попросили з розумінням поставитися до ситуації та дати трохи часу на відновлення роботи. У MOYO запевнили, що зроблять усе можливе, щоб відправити товари, щойно це стане можливим, а в разі неможливості виконання замовлення — повернуть покупцям гроші.

"Ми втратили склад. Але не втратили команду. Не втратили віру. Не втратили бажання працювати далі", — наголосили в MOYO.

На Оболоні горить сервісний центр ERC

Після нічної атаки також надходили повідомлення про пожежу в сервісному центрі ERC в Оболонському районі Києва.

За попередніми даними, сервісний центр розташований у тому ж районі, де було знищено склад MOYO. На кадрах, опублікованих з місця події, видно масштабну пожежу та значні руйнування будівлі.

Вночі було скоєно напад на автосалон Porsche у Борисполі Фото: фото з відкритих джерел

Пошкоджено дилерський центр Porsche

За повідомленнями місцевих ЗМІ, під час нічної атаки уламки ракети пошкодили дилерський центр Porsche у Бориспільському районі Київської області.

За попередніми даними, вибухова хвиля пошкодила фасад будівлі та інженерні комунікації. На території автоцентру спалахнула пожежа, внаслідок якої згоріли щонайменше два автомобілі.

Інформації про постраждалих немає. На місці працювали рятувальники та співробітники правоохоронних органів.

У Києві спалахнула пожежа в будівлі готелю

Крім того, внаслідок нічної атаки в Шевченківському районі столиці сталася пожежа в готельному будинку, розташованому неподалік від готелю "Premier Palace".

Пожежа охопила будівлю готелю в одному з найпрестижніших районів столиці.

Бізнес усуває наслідки удару

Нічна атака вкотре продемонструвала, що російські удари спрямовані не лише на житлові квартали, а й на цивільну економічну інфраструктуру. Зруйнування логістичних центрів, складів, сервісних центрів та торговельних об’єктів безпосередньо впливає на роботу компаній, ланцюги поставок та обслуговування клієнтів.

Частина компаній уже переплановує логістичні маршрути, інші оцінюють збитки або працюють над відновленням складів та сервісних потужностей. Остаточний масштаб економічних втрат після нічної атаки стане зрозумілим після завершення роботи екстрених служб та оцінки пошкоджень.

Напад РФ на Київ 2 липня Фото: ДСНС

Також зазначимо, що армія РФ розгромила м'ясокомбінат "Ювілейний" у Запоріжжі. Підприємство призупинило роботу.

Знищено м'ясокомбінат у Запоріжжі

"Пожежа сталася вчора близько 19:30. На щастя, на території в той момент не було жодного співробітника. Якраз відбувалася зміна: денна зміна вже закінчила роботу, а нічна ще не прийшла. Залишалася лише охорона, і, слава Богу, ніхто не постраждав", — повідомив регіональний керівник структурного підрозділу ТОВ "М’ясокомбінат "Ювілейний" у Запоріжжі Максим Рак.

Відомо, що згоріли склади та велике виробниче приміщення.

"Фактично знищено все, що давало нам змогу працювати на території Запоріжжя та області", — додав керівник.

Рятувальники, поліція та інші служби прибули на місце пожежі практично миттєво.

"Дуже швидко, навіть швидше, ніж я. Буквально за дві-три хвилини вони вже були на місці й одразу взялися до роботи", — сказав Максим Рак.

За його словами, гасіння тривало аж до самого ранку. Огнища загоряння виникали знову й знову, тому рятувальникам доводилося повертатися приблизно кожні півгодини. Але головне — пожежу ліквідовано. Зараз разом із керівництвом будемо розчищати завали.

"Очевидно, що на деякий час наша діяльність буде призупинена", — додав керівник.

Зазначимо, що м'ясокомбінат "Ювілейний" є одним із найбільших підприємств України з виробництва м'яса, ковбас та м'ясних делікатесів. Філії комбінату працюють у Дніпрі, Києві, Вінниці та Одесі.