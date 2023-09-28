Не в километрах, а в потерях России. Как работает украинское контрнаступление

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Просматривая множество сводок с фронтов на юге Запорожской области за последние несколько дней, даже недель, можно уверенно говорить о двух вещах:

Тупоголовое российское командование разбазаривает ВДВ в районе Работино-Вербовое-Новопрокоповка такими темпами, что скоро их десантников вовсе не останется — и это задолго до сезона дождей (который кстати, не так уж страшен в этой части Украины); Тупоголовое российское командование со страшной силой теряет системы ПВО, РЭБ, танки и артиллерийские орудия.

Как уже упоминалось, примерно 24-27 августа 58-я дивизия была настолько разбита, что ее развал и, следовательно, украинский прорыв между Роботиным и Вербовым был неизбежен.

Тупоголовое командование отреагировало броском четырех дивизий ВДВ — стратегического резерва Вооруженных сил Российской Федерации; это лучшее, что было в России до войны; войска, которые они задействуют, в первую очередь, для выполнения самых сложных задач. Я думаю, чтобы сделать ситуацию "лучше", вероятно, движимые острой необходимостью передать Путину видео с "хорошими новостями", тупоголовое командование не просто развернуло эти войска на линии обороны, чтобы заменить изувеченные части 58-й ОВА. Нет! Оно направило их в большую контратаку.

Идея — по крайней мере, мне кажется — была "очевидной": охватить "котел" или "выпуклость", образовавшуюся в результате проникновения украинских войск к югу от минных полей, между Работиным и Вербовым: прорваться на восточный и западный фланги ВСУ одновременно, а значит, и лишиться 4-5 бригад. Довершить украинское наступление, которое "провалилось" уже…. Когда там тупоголовое командование заявило, что оно провалилось, — 6 или 7 июня?

Действительно, если подумать: на этот раз тупоголовые командующие даже действовали по собственной доктрине. В конце концов, положа руку на сердце: ВДВ — это ведь десантные войска. Лучше всего подходят для нападения, плохо — для целей обороны. Таким образом, было "в некоторой степени логично", что их использовали для крупной контратаки.

Дело в том, что это не сработало. Русские потеряли не только большую часть 810-й бригады морской пехоты, но и растратили три полка ВДВ. Почти целую дивизию! Они понесли такие потери, что уцелевшие из двух полков сломались и обратились в бегство. Настолько, что 118-я ОМБр ВСУ — подразделение, которое было сильно потрепано во время своей первой атаки в этой операции еще в августе — отбросила их назад на исходные позиции. Это было к востоку от Работино/к северу от Вербового. 7-я дивизия ВДВ потеряла даже большую часть командного состава, а 234-й и 237-й полки ВДВ (оба из 76-й дивизии ВДВ) де-факто уже не существуют…

В этом суть причины, по которой ВСУ не добилась каких-либо серьезных территориальных успехов за последние несколько недель: она была занята тем, что позволяла русским обескровливать свои лучшие подразделения. (Кстати, по слухам, одна из задействованных бригад ВСУ потеряла в этих боях ровно две БМП и двух солдат ранеными).

И какой удачный поворот — 22 сентября последовал удар по штабу Черноморского флота. Уничтожено около 34 высших офицеров — командный корпус российских войск в оккупированном Крыму, южном Херсоне и южном Запорожье. Еще более 100 человек были ранены, многие в критическом состоянии. И это в Севастополе, который оказался полон украинских партизан, или, по крайней мере, информаторов и сочувствующих.

Благодаря чему славная компания "Герасимов & Co" теперь вернулась туда, где была почти ровно месяц назад. Перед ними стоит вопрос: а что дальше?

Поскольку они развернули даже свой стратегический резерв, а он уничтожался даже более быстрыми темпами, чем 58-я ОВА — гораздо быстрее, чем я ожидал — резервов у них не осталось. Конечно, они найдут еще мобиков-десантников, и "Шторм-Z", и кого угодно и бросят их в этом направлении, но лучших войск, чем те, что потеряли 7-я и 76-я ВДВ, у России не осталось на этом поле боя. И чем дальше на юг продвигаются украинцы, тем слабее становятся и российские полевые укрепления.

Украинская артиллерия выносит врага

ВСУ уже преодолела "худшее", еще в июне-июле и начале августа. Это было сочетание десятикилометровых плотных минных полей и лучших русских полевых укреплений. По сравнению с этим разгромить ВДВ, вышедших открыто для контратаки и при поддержке — наконец — достаточного количества артиллерийских снарядов (и это от двух полных артиллерийских бригад), было "чем-то вроде легкого".

Всего через несколько дней украинцы уже внутри Новопрокоповки, внутри Вербового. Ребята, конечно, устали, иногда бывает много раненых, но настроение у них приподнятое.

Для тех, кому этой "метрики" пока может не хватить (и я искренне надеюсь: ни один представитель ведущих СМИ США читать нижеследующее не станет, потому что они никогда не смогут этого понять), имейте в виду еще следующее.

Судя по статистическим данным, опубликованным официальным Киевом, за каждый из последних четырех месяцев ВСУ уничтожило больше российской артиллерии, чем за первые четыре месяца этого года, вместе взятые. Что еще лучше: если судить по тому, что на данный момент известно, это было сделано в ходе хорошо спланированной, тщательно и терпеливо проведенной операции. Это включало значительное "смягчение" российской ПВО еще во второй половине июня и особенно в июле, а затем — как только путь был открыт из-за подавления ПВО — началось систематическое уничтожение многочисленных российских артиллерийских бригад и артиллерийских элементы различных других единиц. А в сентябре украинцы нацелились на российские контратаки плюс артиллерию и не стеснялись также громить российскую ПВО в Крыму.

Эффекты драматичны: украинские БПЛА маневрируют над полем боя в поисках российских артиллерийских орудий. Даже украинские вертолеты могут действовать там, где их месяцами не было видно. Российские базы в Крыму взрываются одна за другой; те, что в районе Токмака, тоже. Ближе к линии фронта русские несут такие потери и терпят такой износ оружия, что не успевают опустошать свои оружейные склады. Темпы производства танков и ремонта находящихся на хранении Т-72 и Т-80 уже не соответствуют потерям.

Другими словами — "уничтожение и ожидание". ВСУ ведет планомерное, масштабное, постепенное уничтожение российских вооруженных сил. Каждый день они уничтожают российскую противовоздушную оборону, системы радиоэлектронной борьбы, их артиллерию, их материально-техническое обеспечение, их танки и сотни российских военнослужащих. И наступают только тогда, когда это удобно. А когда русские привозят еще больше — еще больше уничтожается. Пропорционально.

Это единственный действительный показатель для оценки наступления — и, как до сих пор часто объяснялось, единственный выход из этой войны.

Это некрасиво, не сексуально и не быстро. Но это работает.

Вот и все. А теперь давайте все замолчим, наберемся терпения и дадим ребятам (и девчонкам) ВСУ закончить эту историю — так, когда и в том темпе, который им удобнее.

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