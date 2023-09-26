Будет, как под Херсоном. Как ВСУ создают условия для прорыва в Запорожском треугольнике
На Запорожском направлении назревает украинский прорыв, прогнозирует военный обозреватель Александр Коваленко. Он видит признаки такого развития ситуации, какая создаст возможность обвалить российский фронт, как это было под Херсоном.
Запорожский треугольник оживился. В целом это неудивительно, ведь никакого затишья не было, а была тяжелая работа по созданию условий для "оживления". В частности, по истощению того ресурса, который был переброшен российским командованием из Луганской области в Запорожскую.
Очень интересно то, что по мере оживления движения Сил обороны Украины (СОУ) в треугольнике Новопрокоповка-Вербово-Очеретоватое, в СМИ заговорили о том, что Путин, якобы, приказал Шойгу остановить наступление украинской армии в Запорожской области любой ценой. Скажем так, остановить не удастся и вряд ли именно такой приказ и именно с такой формулировкой звучал. А вот что на самом деле будут пытаться в командовании РОВ сделать, так это затормозить продвижение СОУ, надеясь, что оно не прорвет вторую линию обороны до ухудшения погодных условий.
О том, что российское командование вынашивает именно такие планы — затягивать бои в обороне до сезона дождей и заморозков, я писал некоторое время назад. Но что могло произойти, что пришлось эту тему актуализировать? А произошло одновременно сразу три одинаковых по своей сути события.
Практически одновременно, свою боеспособность потеряли подразделения 810-й ОБрМП, была ликвидирована значительная часть офицерского состава подразделений 7-й ДШД и подорвана боеспособность 234 и 237 ДШП 76-й ДШД. Кстати, именно тех, которые должны были принять непосредственное участие в окружении СОУ в треугольнике.
То есть те подразделения, которые должны были принять участие в "разгроме" СОУ, очень быстро сами же "устали". И сразу началось. В западном и юго-западном секторе у Вербового СОУ продвинулись, пройдя второй рубеж второй линии обороны, продолжая охват села с "подбрюшья". В северном секторе продвинулись к Новофедоровке.
В северном и северо-восточном секторе от Новопрокоповки аналогично, есть продвижение СОУ и охват села левым флангом от трассы 0408. Кроме того, был пройден очень сложный укреп-лабиринт "Олень". По сути, после падения "Оленя" россиянам уже делать в Новопрокоповке нечего, но тактика оккупантов не такая. Они до последнего будут сидеть во всех норах, траншеях, окопах, ВОПах и никто не даст приказа им отходить на другие позиции, пока не прилетит то, что им уже этого сделать не даст. А после того, как будут эти позиции СОУ заняты, оккупанты начнут их яростно контратаковать, пытаясь отбить. Классика.
Но главное другое. В такой классике они теряют ресурс, который не способен остановить продвижение и из чего можно сделать неутешительный вывод — торможение, но не остановка СОУ, возможно лишь при наличии достаточного ресурса. Но, перетягивая этот ресурс для мясорубки в Запорожском треугольнике, ослабляются плацдармы, откуда этот ресурс забирается.
В общем, командование оккупантов стоит перед дилеммой. Забирая ресурс с других плацдармов, они могут создать прецедент для начала наступления СОУ там, где этого не ждут. Не поставляя в Запорожскую область нужного количества ресурса, их вторая линия обороны обвалится с треском в октябре и потянет за собой третью линию. И вот как решать такую задачу, без мобилизации, которую до выборов не очень хочется проводить?
А пока российское командование в тупике, СОУ решают свою задачу — максимально улучшить свои позиции, чтобы сезон дождей и ухудшение погодных условий нас застал там, где эти погодные условия не играют значительной роли. И в Запорожской области таких участков может быть три, максимально неблагоприятные, средней терпимости и максимально положительные для наших действий. И даже выход СОУ на участок средней терпимости для командования РОВ уже будет поражением.
Россияне в Запорожской области сейчас, как в свое время на правом берегу Херсонщины. Удивительно, что они до сих пор этого не понимают. Или понимают, но таков их путь.Важно