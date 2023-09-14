Черное море становится опасным для РФ. Что изменила атака на корабли в Севастополе

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Несколько слов о корабле и ДЭПЛ, с которыми что-то случилось в Севастополе.

Прежде всего, БДК "Минск" — это корабль проекта 775. Построен был в далеком 1983 году на верфи "Stocznia Polnocna" в Гданьске. На сегодняшний день Россия не может строить эти корабли.

То есть, БДК "Минск" можно смело причислять к непоправимым потерям — к тем, которые обходятся гораздо дороже, чем их себестоимость.

С ДЭПЛ проекта 636.3 "Ростов на Дону" история интереснее. И главная особенность — именно в том, что это таки подводная лодка, носитель КРМБ "Калибр".

Дело в том, что подводные лодки вообще очень сложные цели для отслеживания и уничтожения, ведь подловить их мы можем только в надводном положении.

Севастопольская бухта перестает быть безопасной Фото: Юрий Югансон

Но здесь — находится в сухом доке на ремонте. Как говорят, сам бог велел! Но есть интересный момент, и связан именно с ремонтом. Б-237 "Ростов на Дону" недавно проходила ремонт. Буквально в марте 2021 года она завершила его в Кронштадте. А тут, за окном 2023-й, и она снова на ремонте? Что не так с этой "Варшавянкой"? Активное участие в терроре против гражданского населения повысило износ узлов?

Такова специфика всей российской техники — как только ее начинаешь активно использовать, сразу снижается ее надежность. А ремонт, в свою очередь — это сухой док и превращение даже ДЭПЛ в стационарную цель.

Черное море становится очень опасным местом для русской флотилии.

Чуть больше месяца назад я уже давал рекомендацию российским оккупантам убираться из Черного моря во всех направлениях их внутренних вод... Не послушали. Думали, на "Оленегорском горняке" все закончится? Наоборот, заиграет новыми красками.

Слава нации!

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