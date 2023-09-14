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Чорне море тепер небезпечно для РФ. Що змінила атака на кораблі у Севастополі

Атаки на Чорноморський флот частішають, а в майбутньому стануть ще частішими, прогнозує військовий оглядач Олександр Коваленко. Він переконаний: удар по Севастопольському судноремонтному заводу із пошкодженням двох кораблів — це лише початок.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 2812
удар, судноремонтний завод, Севастополь
Фото: Раzvожаев | Севастополь – в шоці після удару по судноремонтному заводу
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Кілька слів про корабель та ДЕПЧ, з якими щось трапилося в Севастополі.

Насамперед, ВДК "Мінськ" – це корабель проєкту 775. Побудований був у далекому 1983 році на верфі "Stocznia Polnocna" у Гданську. На сьогодні Росія не може будувати ці кораблі.

Тобто, ВДК "Мінськ" можна сміливо зараховувати до непоправних втрат — до тих, які обходяться набагато дорожче, ніж їхня собівартість.

З ДЕПЧ проєкту 636.3 "Ростов на Дону" історія цікавіша. І головна особливість — саме в тому, що це таки підводний човен, носій КРМБ "Калібр".

Річ у тому, що підводні човни взагалі дуже складні цілі для відстеження та знищення, адже підловити їх ми можемо лише у надводному положенні.

Севастопольська бухта, черноморський флот Fullscreen
Севастопольська бухта перестає бути безпечною
Фото: Юрiй Югансон

Але тут – перебуває в сухому доку на ремонті. Як кажуть, сам бог велів! Але є цікавий момент, і пов’язаний саме з ремонтом. Б-237 "Ростов на Дону" нещодавно проходила ремонт. Буквально в березні 2021 року вона завершила його в Кронштадті. А тут, за вікном 2023-й, і вона знову на ремонті? Що не так із цією "Варшав’янкою"? Активна участь у терорі проти цивільного населення підвищила зношування вузлів?

Така специфіка всієї російської техніки – щойно її починаєш активно використовувати, відразу знижується її надійність. А ремонт, зокрема – це сухий док та перетворення навіть ДЕПЧ на стаціонарну мету.

Чорне море стає дуже небезпечним місцем для російської флотилії.

Трохи понад місяць тому я вже давав рекомендацію російським окупантам забиратися з Чорного моря в усіх напрямках їхніх внутрішніх вод… Не послухали. Думали, на "Оленегорскому горняку" все скінчиться? Навпаки, заграє новими фарбами.

Слава нації!

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