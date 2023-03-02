Ситуация в Бахмуте критическая. Зачем туда приехал Сырский и будет ли контрудар ВСУ

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Немного объясню: многие украинцы, ни с кем не общающиеся в Бахмуте, считают ситуацию там слишком критической, что город "на грани падения". Но, судя по просочившейся в соцсети информации, сами военные, находящиеся там, кажется, все еще пребывают в приподнятом настроении.

С другой стороны, в рядах российских ВДВ, ВС РФ и ЧВК в районе Бахмута ситуация следующая: русские продолжают нести огромные потери, количество жалоб мобиков постоянно растет. Разумеется, все их требования к Путину вывести их оттуда остаются без ответа. Росгвардии пришлось перебросить дополнительный контингент кадыровцев за линию фронта, чтобы заблокировать всех перебежчиков. (Кстати, кадыровские чеченцы отряда специального назначения "Ахмат" дислоцируются в районе Кременной с этой же целью).

Бахмут-север. Русские зачистили Берховку и оттуда начали штурм Богдановки. Они утверждают, что захватили и Ягодное, но пока показали только вход в эту деревню. Конечно, "Вагнер" впереди, и они с гордостью заявляют в соцсетях, что находятся всего в 1000 метрах от центра города и держат под артобстрелом дорогу 0506 в Бахмут.

Однако украинцы взорвали плотину Берховского водохранилища, чтобы затопить территорию с юга от Берховки в сторону Подгородного на севере, пытаясь затруднить продвижение русских. Если в водохранилище будет достаточно воды, это может остановить русских хотя бы на время.

Вагнеровцы утверждали, что дамбу взорвали слишком поздно (или, что более вероятно — в водохранилище было слишком мало воды), и что ЧВК удалось продвинуться примерно на 500 метров южнее Берховского водохранилища. Мол, "украинское сопротивление было слабым"… Примерно в это же время официальный Киев объявил об увольнении Зеленским командующего Объединенными силами (по Донбассу) генерал-майора Эдуарда Москалева, который на эту должность был назначен в марте 2022 года.

Позже мне сказали, что "они" планируют контратаку, но попросили пока не говорить об этом. Так вот, если что, это вы не у меня узнали, и все, что произойдет дальше в этом отношении, остается неподтвержденным: по данным народной разведки, ВСУ предприняли не только одну из своих "локальных контратак", но и фактически крупную контратаку к северу от Бахмута.

Кстати, говорят, что операцией руководят 3-я штурмовая, 46-я аэромобильная и 17-я танковая бригады (пожалуйста, не впадайте в эйфорию: опять же, ничего из этого пока не подтверждено), и "не все хорошо" (цитата), пишу потому, что это упоминалось "более чем в двух проверенных источниках", причем не зависимых от меня.

Бахмут-юг. На днях "Вагнер" начал штурм Ивановского, юго-западнее Бахмута, пытаясь взять неприятеля в клещи с юга. Очевидная цель — отрезать дорогу Т0504: тогда дорога 0506 и дорога, построенная украинцами останется в качестве двух последних мест для гарнизона.

По состоянию на 25 февраля кажется, что украинские позиции устояли, и эта атака была отбита (3-я штурмовая была ядром обороны ВСУ в этом районе). Конечно, русские не сдаются и продолжают свои попытки.

Также над Бахмутом был сбит Су-25 ВКС. Судя по всему, россияне подтвердили эту потерю. Войска 110-й бригады ТД заявили о сбитом в районе Авдеевки Су-25 ВКС. Сообщается, что его сбили из ПЗРК — был поврежден левый двигатель, самолет разбился.

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