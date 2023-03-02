Ситуація у Бахмуті критична. Навіщо туди приїхав Сирський і чи буде контрудар ЗСУ

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Трохи поясню: багато українців, які ні з ким не спілкуються в Бахмуті, вважають ситуацію там надто критичною, що місто "на межі падіння". Але, судячи з інформації, що просочилася в соцмережі, самі воєнні, які там, здається, все ще перебувають у піднесеному настрої.

З другого боку, у лавах російських ДШВ, ЗС РФ і ПВК у районі Бахмута ситуація така: росіяни продовжують зазнавати величезних втрат, кількість скарг мобіків постійно зростає. Зрозуміло, всі їхні вимоги до Путіна вивести їх звідти залишаються без відповіді. Росгвардії довелося перекинути додатковий контингент кадировців за лінію фронту, щоб заблокувати всіх перебіжчиків. (До речі, кадировські чеченці загону спеціального призначення "Ахмат" дислокуються в районі Кремінної з цією ж метою).

Бахмут-північ. Росіяни зачистили Берхівку та звідти розпочали штурм Богданівки. Вони стверджують, що захопили і Ягідне, але поки що показали лише вхід до цього села. Звичайно, "Вагнер" попереду, і вони з гордістю заявляють у соцмережах, що перебувають всього за 1000 метрів від центру міста і тримають під артобстрілом дорогу 0506 до Бахмута.

Проте українці підірвали греблю Берхівського водосховища, щоб затопити територію з півдня від Берхівки у бік Підгородного на півночі, так вони намагались ускладнити пересування росіян. Якщо у водосховищі буде достатньо води, це може зупинити росіян хоча б на якийсь час.

Вагнерівці стверджували, що дамбу підірвали надто пізно (або, що ймовірніше — у водосховищі було замало води), і що ПВК вдалося просунутися приблизно на 500 метрів на південь від Берхівського водосховища. Мовляв, "український опір був слабким"... Приблизно в цей час офіційний Київ оголосив про звільнення Зеленським командувача Об'єднаних сил (на Донбасі) генерал-майора Едуарда Москальова, який на цю посаду був призначений у березні 2022 року.

Пізніше мені сказали, що вони планують контратаку, але попросили поки не говорити про це. Так от, якщо що, це ви не в мене дізналися, і все, що станеться далі щодо цього, залишається непідтвердженим: за даними народної розвідки, ЗСУ здійснили не лише одну зі своїх "локальних контратак", а й фактично велику контратаку на північ від Бахмуту.

До речі, кажуть, що операцією керують 3-тя штурмова, 46-та аеромобільна і 17-та танкова бригади (будь ласка, не впадайте в ейфорію: знову ж таки, нічого з цього поки не підтверджено), і "не все добре" (це цитата), пишу тому, що це згадувалося "більш ніж у двох перевірених джерелах", причому, які не залежать від мене.

Бахмут-південь. Днями "Вагнер" почав штурм Іванівського, на південний захід від Бахмута, намагаючись взяти ворога в кліщі з півдня. Очевидна мета — відрізати дорогу Т0504: тоді дорога 0506 і дорога, побудована українцями, залишаться як два останні місця для гарнізону.

Станом на 25 лютого здається, що українські позиції встояли, і ця атака була відбита (3-та штурмова була ядром оборони ЗСУ у цьому районі). Звичайно, росіяни не здаються та продовжують свої спроби.

Також над Бахмутом збито Су-25 ВКС. Судячи з усього, росіяни підтвердили цю втрату. Війська 110-ї бригади ТД заявили про збитий у районі Авдіївки Су-25 ВКС. Повідомляється, що його збили із ПЗРК — пошкоджено лівий двигун, літак розбився.

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