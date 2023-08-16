Украинцы мотивируют оккупантов воевать: из-за скандального заявления на Арестовича подали заявление в СБУ

Автор заявления считает, что в высказываниях Арестовича могут содержаться признаки оправдания российской захватнической войны. Сам экс-политик пока не комментировал обвинения в свой адрес.

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На бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича подали заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) за его высказывания, что якобы ненависть украинцев к захватчикам дала им "прекрасную мотивацию воевать". Об этом сообщил блогер Александр Нотевский в своем Twitter.

"Накатал заявление в СБУ, интересно, что будет", — написал он.

По словам автора заявления, в словах Арестовича могут содержаться признаки оправдания вооруженной агрессии России против Украины.

"Уголовный кодекс Украины, статья 436-2. 1. оправдание, признание правомерной, [...] вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, наказываются исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет", — написал Нотевский.

Стоит добавить, что пока Алексей Арестович никак не прокомментировал обвинения в свою сторону и заявление в Службу безопасности.

Что известно об авторе заявления?

Александр Нотевский — 22-летний блогер из Киева, который имеет в Twitter более 7300 подписчиков. Он также имеет собственный YouTube-канал, на котором выпускает видео на политическую тематику. Канал имеет более 4 тысяч подписчиков, а на 6 опубликованных видео собралось более 260 тысяч просмотров. В профиле в Facebook указано, что он работает в Благотворительном Фонде Сергея Притулы и сейчас учится в одном из высших учебных заведений Киева.

Заявление в СБУ на Арестовича — что сказал экс-советник Офиса президента?

Алексей Арестович 10 августа дал масштабное интервью российской журналистке Юлии Латыниной под названием "Алексей Арестович. Обнародование противника — неправильная стратегия Украины".

Во время своего разговора он сказал, что большая ошибка украинцев в том, что они "расчеловечили оккупантов" и тем самым дали им "прекрасную мотивацию воевать".

"Главное, что мы сделали, когда позволили себе расчеловечить россиян: это главная наша ошибка. Сначала мы держались, а потом с удовольствием окунулись в это все. Коллективные украинцы, я имею в виду. Мы дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, не кадровому, а именно мобилизованному, которые сейчас составляют костяк армии, дали прекрасную мотивацию воевать", — заявил Арестович.

По его словам, сотни тысяч россиян из глубинок РФ, которых чаще всего мобилизуют на войну против Украины, сначала шли воевать, чтобы заработать денег или погасить кредиты. Однако из-за ненависти украинцев к захватчикам, они якобы начали думать, что появилась угроза для их семей и мобилизованные россияне вроде бы нашли "новый смысл" боевых действий.

"Ему всегда есть объяснить, за что он воюет. Мы дали ему повод для ресантимента, дали ему повод для мести. Меня считают животным, мою жену считают животным, моих детей считают животными, моих родителей считают животными... Нас всех считают рабами, животными, маньяками, психами, придурками и так далее. И что с вами делать после этого, друзья мои?" — сказал Арестович.

Напомним, что 16 июля, Арестович заявлял, что для того, что Украине придется отказаться от своих территорий для того, чтобы стать членом НАТО.

Ранее, 4 июля сообщалось, что Алексей Арестович раскритиковал Запад из-за нехватки оружия. По его словам, союзники затягивают принятие решений и тем самым создают для россиян "пространство для принятия решений". Все это сказывается на скорости продвижения ВСУ.