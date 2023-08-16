Українці мотивують окупантів воювати: через скандальну заяву на Арестовича подали заяву в СБУ

Автор заяви вважає, що у висловленнях Арестовича можуть міститись ознаки виправдання російської загарбницької війни. Сам експолітик наразі не коментував звинувачення у свою адресу.

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На колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України (СБУ) за його висловлювання, що нібито ненависть українців до загарбників дала їм "чудову мотивацію воювати". Про це повідомив блогер Олександр Нотевський у своєму Twitter.

"Накатав заяву в СБУ, цікаво, що буде", — написав він.

За словами автора заяви, у словах Арестовича можуть міститись ознаки виправдовування збройної агресії Росії проти України.

"Кримінальний кодекс України, стаття 436-2. 1. Виправдання, визнання правомірною, […] збройної агресії Російської Федерації проти України, караються виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років", – написав Нотевський.

Варто додати, що наразі Олексій Арестович ніяк не прокоментував звинувачення у свій бік та заяву до Служби безпеки.

Що відомо про автора заяви?

Олександр Нотевський — 22-річний блогер з Києва, який має у Twitter понад 7300 підписників. Він також має власний YouTube-канал, на якому випускає відео на політичну тематику. Канал має понад 4 тисячі підписників, а на 6 опублікованих відео зібралось понад 260 тисяч переглядів. У профілі у Facebook вказано, що він працює в Благодійному Фонді Сергія Притули та наразі навчається в одному з вищих навчальних закладів Києва.

Заява в СБУ на Арестовича — що сказав ексрадник Офісу президента?

Олексій Арестович 10 серпня дав масштабне інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній під назвою "Олексій Арестович. Розлюднення противника — неправильна стратегія України".

Під час своєї розмови він сказав, що велика помилка українців в тому, що вони "розлюднили окупантів" і тим самим дали їм "чудову мотивацію воювати".

"Головне, що ми зробили, коли дозволили собі розлюднити росіян: це головна наша помилка. Спочатку ми трималися, а потім із задоволенням поринули в це все. Колективні українці, я маю на увазі. Ми дали середньому росіянину, мобілізованому росіянину, не кадровому, а саме мобілізованому, які зараз складають кістяк армії, дали чудову мотивацію воювати", – заявив Арестович.

За його словами, сотні тисяч росіян із глибинок РФ, яких найчастіше мобілізують на війну проти України, спочатку йшли воювати, щоб заробити грошей або погасити кредити. Однак через ненависть українців до загарбників, вони нібито почали думати що з’явилась загроза для їх сімей і мобілізовані росіяни начеб то знайшли "новий сенс" бойових дій.

"Йому завжди є пояснити, за що він воює. Ми дали йому привід для ресантименту, дали йому привід для помсти. Мене вважають твариною, мою дружину вважають твариною, моїх дітей вважають тваринами, моїх батьків вважають тваринами… Нас усіх вважають рабами, тваринами, маніяками, психами, придурками і так далі. І що з вами робити після цього, друзі мої?" – сказав Арестович.

Нагадаємо, що 16 липня, Арестович заявляв, що для того, що Україні доведеться відмовитися від своїх територій для того, щоб стати членом НАТО.

Раніше, 4 липня повідомлялося, що Олексій Арестович розкритикував Захід через брак зброї. За його словами, союзники затягують ухвалення рішень і тим самим створюють для росіян "простір для ухвалення рішень". Усе це позначається на швидкості просування ЗСУ.