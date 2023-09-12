"Генералы ничего не решили": Арестович заявил, что мог спасти Краматорск от оккупации (видео)

Экс-советник ОП рассказал, что снимал фильм и случайно увидел захват мэрии Краматорска боевиками. Он якобы отправился к "лучшим спецназовцам" Украины, но руководство помешало операции по освобождению.

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Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, что военное руководство могло предотвратить захват города Краматорск в Донецкой области в 2014 году. Об этом он заявил во время разговора с Юлией Латыниной, который транслировался 7 сентября.

По словам экс-чиновника, он находился в городе на момент его оккупации, ведь работал над фильмом. Тогда он якобы и заметил, как в местное админздание зашли боевики под руководством Александра "Бабая" Можаева.

"Я снимал захват Краматорска, работая непосредственно в городе. И вот я из толпы снимаю, как Бабай с 30 уродами приехал на двух машинках и они радостно заходят в мэрию или горсовет Краматорска — маленькое пятиэтажное здание", — сказал Арестович.

После увиденного он якобы сел в авто и отправился к Краматорскому аэродрому — авиабазе на окраине города.

"А там сидят 13 генералов и 600 человек лучшего украинского спецназа", — подчеркнул бывший советник.

Он заявил, что предложил военным поехать и освободить здание, ликвидировав 20-30 боевиков и провалив триумф РФ от захвата города.

"Говорю, я выступлю проводником, я готов участвовать. Даже не просто готов — хочу", — добавил Арестович.

Однако, по его словам, генералы не приняли "никакого решения", а город в результате был оккупирован.

"Количество людей, замученных в подвале, избитых, изнасилованных, с отобранным имуществом не поддается подсчету. Потому что 13 до***ебов, которым государство платило за принятие решений, их не приняли", — подытожил экс-чиновник.

Интервью с Алексеем Арестовичем (о Краматорске — с 42:18)

Напомним, 3 июля Алексей Арестович заявил, что он сам — летчик. По словам бывшего советника ОП, он управляет "маленькими самолетами".

Ранее, 2 апреля, Алексей Арестович объяснил обещания о завершении войны в Украине за "две-три недели" спасением государства. Он заверил, что понимал, что через год украинцы "плюнут ему в спину".