Спасал Украину: Арестович объяснил, зачем говорил о "двух-трех неделях" войны с РФ

По словам экс-советника ОП, в первые дни противостояния было 2 варианта действий — успокоить общество или получить миллионы "бегущих с безумными глазами" психически нездоровых людей.

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Рассказы о завершении полномасштабной войны с Россией максимум через "две-три недели" нужны были для удержания страны. Об этом написал в Telegram 2 апреля бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, трибуну Офиса президента Украины "помазали медом" ближе к апрелю.

"Первый месяц (большой войны, — ред.) от нее [трибуны ОП] шарахались как от ладана, чего уж там говорить про первый день. Когда я шагнул на нее 24 февраля, я точно знал, что будет через год и сколько людей плюнет мне в спину", — отметил бывший советник ОП.

Арестович уточнил, что 24 февраля прошлого года нужно было спасать украинцев.

"Нужно было удержать страну, чтобы надорванный волосок, на котором все висело, тряслось и раскачивалось, не оборвался", — добавил он.

Арестович сказал, что у него был выбор между такими вещами:

рассказать про "две-три недели" финала;

получить "миллионы со съехавшей крышей, бегущие с безумными глазами, десятки тысяч инфарктов и инсультов, а также страна, потерявшая способность к сопротивлению".

"Я свой выбор сделал. Когда кончится война, пройдет время, наиболее умные еще оценят эти "две-три недели", — заключил он.

Напомним, по результатам соцопроса "Центра Разумкова", который проводился с 22 февраля по 1 марта 2023 года, Арестович оказался в лидерах недоверия украинцев вместе с пророссийским политиком Юрием Бойко, нардепом Юлией Тимошенко и 5-м президентом Украины Петром Порошенко.

Арестович смог улететь в Италию, хотя в Украине действует военное положение и мужчинам запрещено выезжать из страны. В Риме у него должны были быть встречи с украинскими предпринимателями и лоббистами.