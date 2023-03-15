Арестович, Порошенко и Тимошенко — в лидерах по уровню недоверия среди украинцев, — опрос

В проведенном соцопросе респонденты высказывались не только о политиках, но и о государственных и общественных институтах. Первенство традиционно получили ВСУ.

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В Украине провели очередной социологический опрос, в котором граждане могли высказаться о том, кому из политиков или государственных и общественных институтов они доверяют больше всего на сегодняшний день, а кто по их мнению не справляется со своими обязанностями. Провела его социологическая служба "Центра Разумкова" с 22 февраля по 1 марта 2023 года.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что наивысшим уровне доверия у украинцев пользуются именно Вооруженные силы.

"Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 96% опрошенных)", — отмечается в пресс-релизе.

Второе место по популярности у волонтерских организаций и им доверяют 88% опрошенных граждан. Далее идут добровольческие отряды (87% доверия), Национальная гвардия Украины (86% доверия) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (85% доверия).

Каким организациям и институтам украинцы доверяют больше всего Фото: Центр Разумкова

В тройке лидеров среди политиков и общественных деятелей президент Украины Владимир Зеленский (84,9%), волонтер Сергей Притула (65%), а также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (59,5%).

Меньше всего украинцы доверяют ряду представителей украинской политической арены. На первом месте среди антилидеров общественный деятель и пророссийский политик Юрий Бойко (81,6% недоверия). Далее в списке народный депутат Юлия Тимошенко (75,7%), бывший президент Украины народный депутат Петр Порошенко (64,8%), а также бывший советник Офиса президента Алексей Арестович (58,6%).

Каким организациям и институтам украинцы доверяют больше всего Фото: Центр Разумкова

"Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта соцопрос показал, что война с РФ изменила выбор любимых праздников украинцев. После полномасштабной агрессии со стороны РФ украинцы стали больше праздновать День Независимости и День защитников и защитниц Украины.

28 февраля украинцы назвали приемлемые условия для окончания войны. Опрос показал, что 56% украинцев не готовы отказываться от вступления в ЕС ради мира с РФ. В то же время отказаться от НАТО ради прекращения войны не хотят 49% респондентов.