Арештович, Порошенко та Тимошенко — у лідерах за рівнем недовіри серед українців, — опитування

У проведеному соцопитуванні респонденти висловлювалися не лише про політиків, а й про державні та громадські інститути. Першість традиційно здобули ЗСУ.

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В Україні провели чергове соціологічне опитування, в якому громадяни могли висловитися про те, кому з політиків чи державних і громадських інститутів вони довіряють найбільше на сьогодні, а хто, на їхню думку, не справляється зі своїми обов'язками. Провела його соціологічна служба "Центру Разумкова" з 22 лютого по 1 березня 2023 року.

Результати опитування свідчать про те, що найвищий рівень довіри в українців мають саме Збройні сили.

"Серед державних і громадських інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 96% опитаних)", — зазначається у пресрелізі.

Друге місце за популярністю у волонтерських організацій і їм довіряють 88% опитаних громадян. Далі йдуть добровольчі загони (87% довіри), Національна гвардія України (86% довіри) та Державна служба з надзвичайних ситуацій (85% довіри).

Яким організаціям та інститутам українці довіряють найбільше Фото: Центр Разумкова

У трійці лідерів серед політиків і громадських діячів президент України Володимир Зеленський (84,9%), волонтер Сергій Притула (65%), радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (59,5%).

Найменше українці довіряють низці представників української політичної арени. На першому місці серед антилідерів громадський діяч і проросійський політик Юрій Бойко (81,6% недовіри). Далі у списку народна депутатка Юлія Тимошенко (75,7%), колишній президент України, народний депутат Петро Порошенко (64,8%), а також колишній радник Офісу президента Олексій Арестович (58,6%).

Яким організаціям та інститутам українці довіряють найбільше Фото: Центр Разумкова

"Опитано 2 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня соцопитування показало, що війна з РФ змінила вибір улюблених свят українців. Після повномасштабної агресії з боку РФ українці почали більше святкувати День Незалежності та День захисників і захисниць України.

28 лютого українці назвали прийнятні умови для закінчення війни. Опитування показало, що 56% українців не готові відмовлятися від вступу до ЄС заради миру з РФ. Водночас, відмовитися від НАТО заради припинення війни не хочуть 49% респондентів.