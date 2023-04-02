Рятував Україну: Арестович пояснив, навіщо говорив про "два-три тижні" війни з РФ

За словами ексрадника ОП, у перші дні протистояння було 2 варіанти дій — заспокоїти суспільство або отримати мільйони психічно нездорових людей, які "біжать з божевільними очима".

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Розповіді про завершення повномасштабної війни з Росією максимум через два-три тижні потрібні були для утримання країни. Про це написав у Telegram 2 квітня колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, трибуну Офісу президента України "помазали медом" ближче до квітня.

"Перший місяць (великої війни, — ред.) від неї [трибуни ОП] кидалися як від ладану, чого вже там говорити про перший день. Коли я зробив крок до неї 24 лютого, я точно знав, що буде через рік і скільки людей плюне мені в спину", — зазначив колишній радник ОП.

Арестович уточнив, що 24 лютого торік треба було рятувати українців.

"Потрібно було втримати країну, щоб надірвана волосинка, на якій все висіло, тряслося і розгойдувалося, не обірвалося", — додав він.

Арестович сказав, що мав вибір між такими речами:

розповісти про "два-три тижні" фіналу;

отримати "мільйони збожеволілих, що біжать з шаленими очима, десятки тисяч інфарктів й інсультів, а також країну, що втратила здатність до опору".

"Я свій вибір зробив. Коли скінчиться війна, мине час, найрозумніші ще оцінять ці "два-три тижні", — підсумував він.

Нагадаємо, за результатами соцопитування "Центру Разумкова", яке проводилося з 22 лютого по 1 березня 2023 року, Арестович опинився в лідерах недовіри українців разом із проросійським політиком Юрієм Бойком, нардепом Юлією Тимошенко та 5-м президентом України Петром Порошенком.

Арестович зміг вилетіти до Італії, хоча в Україні діє воєнний стан і чоловікам заборонено виїжджати з країни. У Римі в нього мали бути зустрічі з українськими підприємцями та лобістами.