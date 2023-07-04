"Я сам летчик": Алексей Арестович раскрыл еще один свой талант в разговоре о F-16 (видео)

По словам бывшего советника ОП, украинские пилоты смогут полностью освоить западные истребители за три месяца, но нужно действовать комплексно. Также в разговоре про контрнаступление он поделился, что ВСУ может понадобиться еще 2-3 таких.

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Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался об обучении украинских пилотов на западных истребителях F-16 и раскрыл свой еще один навык. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному 3 июля.

По его словам, украинские военные уже отправились в западные страны, где инструкторы их будут обучать искусству полета на современных самолетах по типу F-16. На это может уйти от двух до шести месяцев, однако украинские пилоты могут справиться за 3, имея за плечами боевой опыт.

"Проблема не в том, чтобы поднять один F-16 как платформу и куда-то там побомбить. Проблема в том, что вооружение должно действовать комплексно. Я сам летчик, на маленьких самолетах летаю, но тем не менее. Переучиться подымать самолет и летать — три дня. Не в этом дело. Фишка в том, чтобы применять F-16 как многофункциональную платформу вооружения", — говорится в сообщении.

Самолетов должно быть много, чтобы часть из них отвлекала ПВО, несколько установило помехи, а остальные наносили удар, продолжил Алексей Арестович.

Отдельно бывший советник ОП заговорил о контрнаступлении ВСУ. По его мнению, их может быть несколько, однако совершенно не факт, что Запад решит вновь выделить такое количество оружия Украине.

"Нам понадобится второе контрнаступление, третье контрнаступление, возможно, на добивание… два-три контрнаступления… А теперь возникает вопрос — а дадут ли нам на второе-третье контрнаступление, что дадут и когда?" — заявил Арестович.

Кроме того, это время россияне могут использовать в собственных целях и подготовить более сильную линию обороны, а это крайне невыгодно для ВСУ.

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Напомним, 23 июня Алексей Арестович заявил, что Украина могла бы создать ядерное оружие в короткие сроки. Для этого нужно получить обогащенный уран.