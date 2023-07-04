"Я сам льотчик": Олексій Арестович розкрив ще один свій талант у розмові про F-16 (відео)

За словами колишнього радника ОП, українські пілоти зможуть повністю освоїти західні винищувачі за три місяці, але потрібно діяти комплексно. Також у розмові про контрнаступ він поділився, що ЗСУ може знадобитися ще 2-3 таких.

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Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович висловився про навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 і розкрив свою ще одну навичку. Про це він розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, опублікованому 3 липня.

За його словами, українські військові вже вирушили до західних країн, де інструктори їх навчатимуть мистецтву польоту на сучасних літаках на кшталт F-16. На це може піти від двох до шести місяців, проте українські пілоти можуть впоратися за 3, маючи за плечима бойовий досвід.

"Проблема не в тому, щоб підняти один F-16 як платформу і кудись там побомбити. Проблема в тому, що озброєння має діяти комплексно. Я сам льотчик, на маленьких літаках літаю, але тим не менш. Перевчитися піднімати літак і літати — три дні. Не в цьому справа. Фішка в тому, щоб застосовувати F-16 як багатофункціональну платформу озброєння", — йдеться в повідомленні.

Літаків має бути багато, щоб частина з них відволікала ППО, кілька встановило перешкоди, а решта завдавали удару, продовжив Олексій Арестович.

Окремо колишній радник ОП заговорив про контрнаступ ЗСУ. На його думку, їх може бути кілька, проте зовсім не факт, що Захід вирішить знову виділити таку кількість зброї Україні.

"Нам знадобиться другий контрнаступ, третій контрнаступ, можливо, на добивання... два-три контрнаступи... А тепер виникає питання — а чи дадуть нам на другий-третій контрнаступ, що дадуть і коли?" — заявив Арестович.

Крім того, цей час росіяни можуть використати у власних цілях і підготувати сильнішу лінію оборони, а це вкрай невигідно для ЗСУ.

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Нагадаємо, 23 червня Олексій Арестович заявив, що Україна могла б створити ядерну зброю в короткі терміни. Для цього потрібно отримати збагачений уран.