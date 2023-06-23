"Выковать щит": Украина может быстро создать ядерное оружие, – Арестович (видео)

По словам экс-советника ОП, Россия может нанести ядерный удар, если ВСУ зайдут в Крым. Тогда у Киева не останется вариантов, кроме собственной разработки и получения обогащенного урана.

Related video

Украина могла бы создать ядерное оружие в короткие сроки. Об этом сказал бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью экс-адвокату, блогеру Марку Фейгину.

"Некоторое время займет получение обогащенного урана. Всякое бывает. Мало ли, где этот уран валяется. Идешь, а там бочка с ураном валяется. Главное, что можем", — сообщил он.

Если против Украины применят ядерный удар, других вариантов, кроме собственной разработки у Киева не останется, убежден Арестович.

"По нам ударили ядерным оружием. Тут надо или за один день принимать нас в НАТО. Или мы тогда уже будем создавать ядерное оружие, потому что других гарантий нет. Придется ковать ядерный щит самостоятельно", — рассудил экс-советник.

Вероятность применения Россией ядерного оружия существует, если ВСУ зайдут в Крым, добавил Арестович.

"Крым — жемчужина короны Путина и просто так его захват вооруженным путем он позволить себе не может. Он попытается прибегнуть к ядерному шантажу — приведению в повышенную боевую готовность. Но китайцы будут против", — заключил он.

Напомним, что сенатор Линдси Грэм заявил о вступлении России в войну с НАТО в случае применения ядерное оружия при остановке контрнаступления ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир сможет эффективно отреагировать на ядерный шантаж Путина. Один из вариантов — лишение жизни российского диктатора.