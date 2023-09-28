"Хочеться придушити": Арестович потрапив у скандал через слова про жінок (відео)

Журналісти оприлюднили уривки з семінару Олексія Арестовича, в якому він ділиться своїми роздумами про стосунки.

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Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович потрапив у скандал через висловлювання на адресу жінок. Уривки з його семінарів опублікували українські журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає".

"Що хочеться зробити з цими створіннями? От скажіть, у нормі. Придушити. Причому душити, не відпускаючи взагалі. Спочатку, звісно, хочеться тр**нути, але потім, коли вже набридло, далі хочеться придушити на хрін просто", — говорить в одному з уривків ексрадник ОП.

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За словами Арестовича, такі бажання можуть бути пов'язані з "ниттям, вічною тривожністю, спробою контролювати і спробою каструвати".

Уривок із семінару Арестовича

Арестович також поділився своїми роздумами на тему того, що робити, якщо жінка "виносить мозок".

"Що ви маєте робити? Варіантів кілька — відійти подалі, кинути гаманець, сказати "Іди, купи собі все, що хочеш". Варіант два — обійняти її мовчки. І варіант три — обійняти і тр**ати", — сказав він.

У коментарях багато людей обурилися висловлюваннями Арестовича. При цьому деякі коментатори заявили, що слова вирвані з контексту.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Арестович відреагував на скандал

У своєму Telegram-каналі Олексій Арестович іронічно прокоментував резонанс навколо своїх слів.

"Готуємо ефір із Юрієм Романенком "Арестович і жінки". Але є заковика — потрібні дами, яких я буду показово душити в ефірі. Вважайте конкурс відкритим. Заявки надіслати в коментарі. Не пропустіть свій шанс! Пам'ятай — ти особлива. Не така, як інші", — написав Арестович.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 19 вересня Олексій Арестович розповів про свої стосунки з колишніми дружинами, виховання дітей і критерії вибору чоловіків для успішної жінки. Він зізнався, що з теперішньою дружиною Анастасією, у нього дуже збігаються погляди на життя, чого не було в попередніх шлюбах.

Ми також повідомляли, що 23 вересня депутат Олексій Гончаренко опублікував відео, на якому Олексій Арестович нібито прогулюється Нью-Йорком. Нардеп іронічно натякнув, що в Арестовича "дуже важливе відрядження і він працює над постачанням ракет ATACMS для України".