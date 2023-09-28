"Очень топорная атака на репутацию": Арестович объяснил свои скандальные слова про женщин

Экс-советник ОП Алексей Арестович заявлял на своих семинарах, что из-за "нытья" женщин их "хочется придушить". Он объяснил свои высказывания актерской игрой и шутками, но журналистку Яну Брензей это не убедило.

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Бывший советник Офиса президента и автор психологического тренинга Алексей Арестович попал в скандал из-за обнародованных отрывков из его семинаров. В комментарии "BBC Украина" он объяснил, чем руководствовался, когда заявлял о желании душить женщин.

Арестович убежден, что видео на канале "Палає" — это "направленная атака на репутацию".

"Эта атака была сделана очень топорно, и видно, что люди, которые это делали, очень спешили", — подчеркнул он.

По его мнению, любой независимый оценщик может убедиться, что слова были вырваны из контекста.

"Семинары — это довольно творческие занятия. Плюс у меня 17 лет театральной деятельности. Я просто изображаю там мужчин, выдавая себя за такого мужчину, с их распространенными претензиями к женщинам", — объяснил экс-советник ОП.

Он назвал опубликованные высказывания шутками. По мнению Арестовича, это очевидно, ведь перед разговором о желании душить женщин прозвучали слова, что они это не услышат. В то же время несколько сотен женщин присутствовали на онлайн-встрече.

"Ну если я говорю, что женщины нас не слышат, то, наверное, это — юмор?", — добавил автор тренинга.

Он подчеркнул, что цель семинара — это именно противостояние мужчинам, которых изобразил на опубликованном отрывке.

"Этот семинар и вообще моя деятельность как раз и посвящены тому, чтобы учить женщин настоящему достоинству, а мужчин — правильно обращаться с женщинами. Выявлять в себе и в других предубеждения, которые существуют в этом отношении, и которые связаны с унижением человеческого достоинства, в том числе женского", — рассказал Арестович.

Экс-советник ОП намекнул, что к насилию над женщинами больше побуждают такие материалы, как вышедший в "Палає", которые содержат "отредактированные" видео.

"Так кто здесь преступник? Тот, кто предвзято создал информповод или тот, кто годами учит людей не подпадать под социальные штампы, связанные с сексизмом", — добавил автор семинаров.

Он заявил, что обвинения авторов видео будут иметь "определенные юридические последствия".

Реакция "Палає" на оправдания Арестовича

Журналистка и автор контента для "Палає" Яна Брензей опубликовала в соцсетях снимок экрана с новостью об ответе Арестовича на обвинения. Она подчеркнула слово "шутил" в публикации.

"Встречайте новую звезду украинского стендапа", — написала Брензей.

Публикация в соцсетях Яны Брензей от 28 сентября Фото: Скриншот

Позже она записала видео, в котором призвала представить, что кто-то называет "существами" и призывает "тр**нуть" не женщин, а украинцев.

"Я могу представить, если "Первый канал", например, российский. Или если это заметки какие-то к речи (Виктора, — ред.) Орбана. Как сказал один мой знакомый военнослужащий, если бы все то же самое, типа "пошутив", Арестович сказал бы об украинцах или военных, то он бы уже лежал в больнице", — сказала Брензей.

Она добавила, что подобные высказывания именно о женщинах якобы можно оправдать контекстом.

Другая автор материала Эмма Антонюк на момент публикации материала не отреагировала на объяснения Арестовича.

"Хочется душить, не отпуская": детали скандала с Арестовичем

Украинские журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк опубликовали отрывки из семинаров экс-советника ОП Алексея Арестовича, на которых он заявляет о желании "тр**нуть и придушить" женщин. Агрессию он объяснил "нытьем, вечной тревожностью, попыткой контролировать и попыткой кастрировать" с их стороны.

После огласки ситуации народная депутатка Инна Совсун заявила, что написала заявление в правоохранительные органы о том, что Арестович пропагандировал культ насилия и жестокости.