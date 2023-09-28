"Дуже незграбна атака на репутацію": Арестович пояснив свої скандальні слова про жінок

Ексрадник ОП Олексій Арестович заявляв на своїх семінарах, що через "ниття" жінок їх "хочеться придушити". Він пояснив свої висловлювання акторською грою та жартами, але журналістку Яну Брензей це не переконало.

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Колишній радник Офісу президента та автор психологічного тренінгу Олексій Арестович втрапив у скандал через оприлюднені уривки з його семінарів. У коментарі "BBC Україна" він пояснив, чим керувався, коли заявляв про бажання душити жінок.

Арестович переконаний, що відео на каналі "Палає" — це "спрямована атака на репутацію".

"Ця атака була зроблена дуже незграбно, і видно, що люди, які це робили, дуже поспішали", — підкреслив він.

На його думку, будь-який незалежний оцінювач може переконатися, що слова були вирвані з контексту.

"Семінари — це доволі творчі заняття. Плюс у мене 17 років театральної діяльності. Я просто зображую там чоловіків, видаючи себе за такого чоловіка, з їхніми поширеними претензіями до жінок", — пояснив ексрадник ОП.

Він назвав опубліковані висловлювання жартами. На думку Арестовича, це очевидно, адже перед розмовою про бажання душити жінок пролунали слова, що вони це не почують. Водночас кілька сотень жінок були присутні на онлайн-зустрічі.

"Ну якщо я кажу, що жінки нас не чують, то, мабуть, це — гумор?", — додав автор тренінгу.

Він підкреслив, що мета семінару — це саме протистояння чоловікам, яких зобразив на опублікованому уривку.

"Цей семінар і взагалі моя діяльність як раз і присвячені тому, щоби навчати жінок справжній гідності, а чоловіків — правильно поводитись із жінками. Виявляти в собі й в інших упередження, які існують щодо цього, і які повʼязані з приниженням людської гідності, зокрема жіночої", — розповів Арестович.

Ексрадник ОП натякнув, що до насильства над жінками більше спонукають такі матеріали, як вийшов у "Палає", які містять "відредаговані" відео.

"То хто тут злочинець? Той, хто упереджено створив інформпривід чи той, хто роками навчає людей не підпадати під соціальні штампи, які повʼязані з сексизмом", — додав автор семінарів.

Він заявив, що звинувачення авторок відео матимуть "певні юридичні наслідки".

Реакція "Палає" на виправдання Арестовича

Журналістка та авторка контенту для "Палає" Яна Брензей опублікувала у соцмережах знімок екрана з новиною про відповідь Арестовича на звинувачення. Вона підкреслила слово "жартував" у публікації.

"Зустрічайте нову зірку українського стендапу", — написала Брензей.

Публікація у соцмережах Яни Брензей від 28 вересня Фото: Скриншот

Пізніше вона записала відео, в якому закликала уявити, що хтось називає "істотами" та закликає "тр**нути" не жінок, а українців.

"Я можу уявити, якщо "Перший канал", наприклад, російський. Або якщо це замітки якість до промови (Віктора, — ред.) Орбана. Як сказав один мій знайомий військовослужбовець, якби усе те саме, типу "пожартувавши", Арестович сказав би про українців або військових, то він би уже лежав у лікарні", — сказала Брензей.

Вона додала, що подібні висловлювання саме про жінок нібито можна виправдати контекстом.

Інша авторка матеріалу Емма Антонюк на момент публікації матеріалу не відреагувала на пояснення Арестовича.

"Хочеться душити, не відпускаючи": деталі скандалу з Арестовичем

Українські журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк опублікували уривки з семінарів ексрадника ОП Олексія Арестовича, на яких він заявляє про бажання "тр**нути та придушити" жінок. Агресію він пояснив "ниттям, вічною тривожністю, спробою контролювати й спробою каструвати" з їхнього боку.

Після розголосу ситуації народна депутатка Інна Совсун заявила, що написала заяву до правоохоронних органів про те, що Арестович пропагував культ насильства та жорстокості.